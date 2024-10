Paola Iezzi confessa: “Perché ho scelto di non avere figli”

L’amore, la libertà e la scelta di non avere figli: Paola Iezzi, del duo Paola & Chiara, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita.

Il grande successo del passato, la separazione da sua sorella e poi la reunion ma non solo. Nell’intervista a Grazia, Paola iezzi si è aperta a tuttotondo tra carriera e vita privata sottolineando alcuni aspetti inediti che riguardano il suo senso di libertà ma anche l’amore per il compagno e la scelta di non aveve figli.

Paola Iezzi e la sua libertà

Parlando di libertà, la Iezzi, oggi giudice a X Factor, ha spiegato: “Se qualcuno ha provato a mettere dei paletti alla mia libertà? No. A partire dai miei genitori ho sempre trovato persone che hanno rispettato le mie scelte. Ma diventando adulta le pressioni, anche non esplicite, le ho percepite in forma di curiosità. Come succede a tutte le donne senza figli, sento sempre aleggiare la domanda: perché? Agli uomini non lo chiedono. E ciò mi dà fastidio”, ha dichiarato la cantante a Grazia.

La scelta di non avere figli e il compagno

Passando alla sua vita privata ed in particolare alle scelte in amore e non solo: “Figli? Ho scelto di non averli perché la famiglia è una cosa seria, un impegno che io non sentivo di prendermi. Non riesco e non posso vivere troppe vite, anche se so che comporta qualche rinuncia. Ma oggi sono felice di quello che ho”.

In questo senso ciò che la Iezzi ha è il suo compagno, Paolo Santambrogio, fotografo e regista. “A seconda dei momenti ci siamo più o meno capiti. Ma direi che siamo cresciuti insieme, facilitati da una passione comune: la fotografia. Amiamo gli Anni 90, il periodo d’oro di Steven Meisel, Helmut Newton, Peter Lindbergh”, ha detto.

Dopo aver raccontato di aver conosciuto l’amore su MySpace, la Iezzi ha aggiunto: “Paolo sul lavoro è preciso, maniacale, e vorrebbe, quando mi fotografa, che gli leggessi nella mente. Non è uno che ti copre di complimenti mentre sei sul set, ma è di una bravura straordinaria, quindi mi fido ciecamente di lui”.