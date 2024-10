“Helena è innamorata ma io ho giocato”: Lorenzo Spolverato fa discutere al GF

Dopo la passione con Shaila al GF, Lorenzo Spolverato parla anche di Helena Prestes e, forse, esagera con certe affermazioni.

L’avvicinamento tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è stato ormai evidente. Eppure, il ragazzo in queste ore ha parlato anche di Helena Prestes e di quelli che sarebbero i sentimenti della modella nei suoi confronti. Le dinamiche al Grande Fratello potrebbero subire stravolgimenti non appena il giovane e la Gatta torneranno in Italia dopo la parentesi al Gran Hermano….

GF, le parole di Lorenzo su Helena Prestes

Helena Prestes

Ancora presente, per poco, al Gran Hermano prima di tornare a Cinecittà alla Casa “madre”, Lorenzo Spolverato ha parlato con gli altri concorrenti di quelli che sarebbero i sentimenti che Helena Prestes proverebbe per lui.

“La brasiliana, la modella, lei è presa. La modella è molto famosa in Italia, si è innamorata. Io no, ho giocato. Lei è innamorata di me, ma io no! A me già piaceva Shaila“, ha detto in modo quantomeno discutibile Lorenzo. “Helena invece è innamorata, è molto presa da me. Però credevo che poteva piacermi in altro modo, ma poi ho pensato di no, che era meglio essere solo amici per divertirsi. Tra me e lei c’era solo questo. Ma il cuore è solo per Shaila… per adesso”.

Il feeling crescente con Shaila

Spolverato in queste ultime ore, come anticipato, si è avvicinato molto a Shaila Gatta. Non solo il bacio a stampo, ma pare che tra i due le cose siano “andate oltre“. In questo senso, il ragazzo aveva spiegato in precedenza: “Con Shaila è partito tutto da una semplice carezza, ma quella carezza ha acceso in me una felicità che non riesco a spiegare”. E ancora: “È come se quella carezza fosse stata un pugno di felicità, qualcosa che mi ha fatto vedere tutto sotto una nuova luce. Da lì è iniziato tutto”.