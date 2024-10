Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano andare alla passione nella Casa del Grande Fratello spagnolo.

Si alza la temperatura nella casa del Grande Fratello. Scoppia la passione tra due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, e ne parlano senza filtri.

Stiamo parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due dei concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione. I due si trovavano nella casa del Grande Fratello spagnolo, dove sono bastati pochi giorni lontano dai coinquilini per lasciarsi andare alla passione. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: una notte di passione

Nella casa del Grande Fratello spagnolo è scoppiata una passione intensa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina, nota per la sua partecipazione a Striscia la Notizia, ha ammesso di aver ceduto ai suoi sentimenti per Lorenzo. I due si erano trattenuti per rispetto delle loro situazioni pregresse in Italia, ma alla fine hanno lasciato spazio ai loro sentimenti.

Durante l’ultimo daytime del Grande Fratello andato in onda su Canale5, Shaila ha confessato le sue emozioni, descrivendo questa esperienza come un’avventura mai vissuta prima.

“Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione” ha rivelato la gieffina.

Qui il video della notte di passione.

La reazione dei telespettatori

Dopo il bacio, che già aveva fatto discutere, i telespettatori rimangono perplessi dopo quello che è successo nelle scorse ore.

Sotto al video pubblicato dal Grande Fratello, infatti, sono spuntati commenti che mettono in discussione la spontaneità dei gesti dei due gieffini.

“Tutto come da copione” scrive qualcuno, o ancora “Tutta finzione anche gli spagnoli si sono accorti che recitano“.

Di certo nella prossima puntata del Grande Fratello si parlerò di quanto successo, e non mancheranno i colpi di scena.