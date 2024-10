La madre di Fedez preoccupatissima per il figlio: “A momenti piangeva”

Fedez in caduta libera: la madre e manager Annamaria Berrinzaghi preoccupata per il figlio, “A momenti piangeva”.

Le ultime puntate del Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha fatto venire a galla nuovi dettagli inediti sull’ultimo periodo attraversato dal rapper Fedez. Nella puntata del 23 ottobre, infatti, è andato in onda un servizio di Pinuccio, storico volto del programma di Antonio Ricci, che ha raccolto una testimonianza inedita riguardante il rapper milanese.

Ma la vera protagonista del servizio era la madre del rapper, nonché sua agente, Annamaria Berrinzaghi. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Annamaria Berrinzaghi preoccupata per Fedez

Pinuccio, di Striscia la Notizia, ha raccolto nuove inedite testimonianze. In particolare, ha parlato con un promoter che ha rivelato dettagli inaspettati sulla madre del rapper.

“Sono capitato in trattativa con la mamma mentre Fede aveva già un accordo con questi. Si è trovata in difficoltà seria, era preoccupatissima” ha rivelato il promoter di eventi.

Qui il video del servizio.

L’intervistato ha, inoltre, aggiunto: “Tremava all’idea che iniziassero a rappresentarlo certi… A momenti piangeva, non era messa bene per niente, molto preoccupata“.

La Why Event, azienda di proprietà di compagne di ultrà noti come Luca Lucci e Matteo Norrito, si occupava infatti di organizzare dj set per alcuni artisti. Ma ciò creava preoccupazioni nei professionisti del settore.

Secondo il racconto del promoter, vari colleghi si sarebbero allarmati, contattandolo per capire cosa stesse accadendo.

Fedez e il legame con gli ultrà

Fedez da settimane si ritrova al centro di una vicenda che lo vede coinvolto insieme agli ultras di Milan e Inter. Nonostante il suo prolungato silenzio social, il rapper continua a far parlare di sé per le ultime vicende che hanno visto l’arresto di alcuni ultras vicini a lui, tra cui il suo bodyguard Christian Rosiello.

Per il momento, Fedez e la madre non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda, e il cantante sembra mantenere un profilo basso sui social.

Alla fine del servizio Pinuccio ha concluso con una stoccata al rapper: “Fedez, potevi ascoltare la mamma così non ti trovavi in questo imbarazzo“.