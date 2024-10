Totti latin lover, la confessione di Rocco Siffredi: “Ha il dono”

Totti al centro del gossip per la presunta liaison con Marialuisa Jacobelli. Poi la rivelazione di Rocco Siffredi.

Francesco Totti è tornato al centro del gossip nell’ultima settimana per via della presunta liaison con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Ormai non si parla d’altro, e Noemi Bocchi potrebbe averla presa molto male, volando dall’altra parte del mondo lontana dal compagno.

Ma uno degli interventi che meno ci si aspettava in questo frangente è quello di Rocco Siffredi, che al programma Ciao Maschio ha voluto dire la sua sulla questione, lasciando tutti a bocca aperta.

“Totti il mio erede”: la rivelazione di Rocco Siffredi

Nella puntata che andrà in onda il 26 ottobre del programma di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio, il pornodivo ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco.

La conduttrice ha stuzzicatto l’attore chiedendogli se Francesco Totti potrebbe essere il suo prossimo “erede”, ma la risposta di Siffredi ha spiazzato il pubblico.

Rocco Siffredi

“Io l’avevo detto finora solo su Totti. Perché lui lo conosco molto bene… ma su questo tema non chiedetemi di dire di più. Comunque Totti è proprio oltre. Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso“.

Ma non solo. Rocco Siffredi si è lasciato andare ad un’altra confessione shock.

Rocco Siffredi: “Totti ha il dono”

Nel simpatico siparietto tra Rocco Siffredi e la conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo c’è stato un altro scambio di battute che ha lasciato il segno.

“Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a scuola a Budapest“. L’attore fa riferimento alla sua accademia di formazione per aspiranti attori e attrici a luci rosse.

“Sai cos’è? – continua – Ci sono delle persone che sono nate col dono e altre il dono ce l’hanno, lo devono scoprire. Totti è identico, cioè ha il dono” ha dichiarato Siffredi, scatenando le risate dei presenti.