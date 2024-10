Rivelazioni shock su Fedez: Fabrizio Corona sgancia la bomba e racconta dettagli inediti sulla fine dei Ferragnez.

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è tornato all’attacco e ha sganciato pesanti bombe sui Ferragnez. Il paparazzo, infatti, ha rivelato dettagli shock su Fedez e sulla rottura con Chiara Ferragni, lasciando i fan della coppia senza parole.

Durante la puntata del podcast “Gurulandia” di Marco Cappelli, Corona ha parlato a lungo del rapper e delle sue relazioni amorose, confessando dettagli inediti e inaspettati. Scopriamo che cosa ha detto.

Fedez aveva una relazione segreta? Le rivelazioni

Corona ha aperto con dichiarazioni scioccanti sul rapper: “Fedez ha una relazione da cinque anni“. Una rivelazione forte e inaspettata. Ma l’ex paparazzo continua rivelando che la donna in questione sarebbe fidanzata con un’altra persona ma che per il rapper sarebbe “un pensiero fisso”.

Chiara Ferragni – Fedez

In un quadro che dipinge la vita di Fedez come una “bolla” creata per ragioni commerciali, Corona ha messo in discussione l’autenticità della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, suggerendo che l’intera “vita di coppia dei Ferragnez” sia orchestrata.

Ma Corona non si è limitato a parlare della situazione sentimentale di Fedez. Infatti, ha anche rivelato dettagli sulle sue conoscenze, e in particolar modo fa riferimento alle amicizie con gli ultras milanesi.

Fabrizio Corona: Fedez era così già nel 2014

Secondo Corona, dopo lo scoppio della bolla Ferragnez, Fedez avrebbe deciso di “tornare” a fare il rapper e alla sua vita di prima. L’obiettivo? Riacquisire credibilità.

Ma non solo. L’ex paparazzo ha dichiarato che “Quando ti accorgi di essere un personaggio odiato“, ti devi circondare di persone che ti sappiano difendere, alludendo agli ultras accostati al rapper nell’ultimo periodo.

Un cambio di rotta del rapper? Niente affatto. Infatti, Corona rivela che Fedez conduceva questa vita “pericolosa” già nel 2014, prima dell’era Ferragnez.