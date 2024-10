Il “disturbatore” della tv, Gabriele Paolini, prende una decisione drastica: dopo il carcere cambia sesso. Inizia il percorso di transizione.

Gabriele Paolini, noto come il più famoso “disturbatore” della televisione, sta scontando il suo debito con la giustizia. Durante il suo percorso, però, ha preso una decisione inaspettata: cambierà sesso. Il 50enne fa sapere dal carcere di Rieti che ha iniziato il suo percorso di transizione con una psicologa, che completerà una volta libero.

Un colpo di scena che ha attirato l’attenzione dei media. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Gabriele Paolini: la rivelazione al Corriere della Sera

Manca poco alla fine della pena detentiva di 8 anni a cui è stato condannato Paolini, ma l’annuncio fatto dal carcere ha sorpreso tutti attirando nuovamente l’attenzione su di sé.

Il Corriere della Sera ha riportato la notizia secondo cui Paolini avrebbe preso la decisione di cambiare sesso.

Gabriele Paolini

“Qui ne ho passate davvero tante ma di recente ho avuto un problema di salute. L’operazione mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più” ha raccontato il detenuto.

Con l’aiuto di una psicologa Paolini avrebbe già iniziato il suo percorso di transizione che lo porterà, una volta fuori dal carcere, al cambio di identità.

Gabriele Paolini: l’incubo dei giornalisti

Per anni Gabriele Paolini è stato l’incubo dei giornalisti, che si vedevano apparire alle spalle l’uomo che, il più delle volte rimaneva in silenzio, ma talvolta si lasciava andare a gesti più scioccanti. Insulti, gesti scurrili e tanto altro, rivolti a personaggi politici o dello spettacolo.

Ma non è per questo che Paolini è finito in carcere. Infatti, l’accusa che l’ha portato alla condanna è stata quella di aver avuto rapporti sessuali con minorenni, in cambio di soldi e regali. Nonostante abbia sempre negato i fatti, l’uomo è stato condannato a 5 anni di reclusione nel 2017, a cui si sono aggiunti altri tre anni residui per un cumulo di pene a suo carico.