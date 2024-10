Giulia De Lellis e Andrea Damante, un binomio difficile da cancellare: l’influencer rivela dettagli inediti sulla loro relazione.

La famosa influencer Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Andrea Damante. Da allora le loro strade si sono legate e separate per diversi anni, tanto da rendere difficile ai fan cancellare i ricordi di una delle coppie più chiacchierate del mondo delle celebrità.

A distanza di anni dall’ultima volta che si sono lasciati, l’influencer è tornata a parlare del rapporto che l’ha sempre legata al suo ex, rivelando dettagli inaspettati. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: un ciclo senza fine

Ospite del podcast “One More Time” di Luca Casadei, Giulia ha ripercorso le tappe di una relazione fatta di ritorni, pause e ripensamenti. Poi l’influencer confessa la “Maledizione degli 8 mesi“.

“Ogni 8 mesi tornavamo insieme” rivela Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis

“È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi. Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo o in un locale. È così che ogni volta tornavamo insieme, capito?” rivela.

Poi continua: “Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Questa cosa è andata avanti per veramente tanto tempo, ogni otto mesi. Ero molto innamorata, è che avevo perso la stima nei suoi riguardi. Non lo stimavo più come uomo“.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Siamo veramente in pace”

Ma dopo gli infiniti tira e molla, c’è anche la possibilità di un ritorno? Su questo si è espressa la stessa influencer.

“Oggi, per la prima volta, siamo consapevoli entrambi della meravigliosa cosa che ci ha unito, che ci unisce perché è innegabile – ha chiarito –. È stato tutto meraviglioso così come è stato. A un certo punto ci siamo arresi al destino, arresi a noi stessi, arresi agli sbagli, arresi a tutto“.

Infine, conclude: “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo veramente in pace“.