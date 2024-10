Totti e Noemi Bocchi avvistati insieme dopo lo scandalo della presunta liaison. Tensioni e silenzi in aeroporto.

Dopo lo scoppio della bomba che ha coinvolto Francesco Totti sulla presunta liaison con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, l’ex calciatore e Noemi Bocchi, sua compagna da tre anni, sono stati visti di nuovo insieme.

Nonostante Bocchi non abbia preso bene la notizia del flirt, questo non è bastato a mettere fine alla relazione (almeno per il momento). I due, infatti, sono stati visti all’aeroporto di Roma Fiumicino in partenza per Miami, un viaggio organizzato ormai da tempo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Totti e Noemi Bocchi: silenzi e gelo

Secondo le foto condivise sui social, Totti e Noemi sono apparsi tesi e con sguardi cupi, senza mostrare segni di complicità durante la partenza.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato le immagini sui social, attirando l’attenzione dei fan e dei media. In risposta alle polemiche, Noemi Bocchi ha preferito mantenere un basso profilo, limitando i commenti sui propri profili social per evitare gli attacchi degli haters. Ma non solo. Infatti, la compagna dell’ex calciatore avrebbe anche eliminato alcune foto e storie da Instagram in cui appariva Totti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Nonostante il momento difficile per la coppia, i due hanno deciso di affrontare ugualmente il viaggio prenotato già da tempo. Totti e Noemi parteciperanno infatti a un torneo di padel insieme a una cerchia di amici, tra cui Vincent Candela, Papu Gomez e Luigi Di Biagio.

Totti e Noemi lontani da tutti per sistemare le cose

Sembrerebbe che la coppia abbia approfittato del viaggio già programmato per allontanarsi dalla bufera che li sta colpendo in Italia. Che sia un modo per sistemare le cose e proteggere la loro relazione?

Non è la prima volta che si parla di una possibile crisi tra Totti e Noemi. Secondo indiscrezioni, la Bocchi sarebbe gelosa e avrebbe cercato di limitare le frequentazioni sociali del compagno, preservando la loro privacy.

Al loro ritorno scopriremo se la coppia avrà risolto i problemi o se, al contrario, potrebbe arrivare la fine.