Inedito duetto a La Volta Buona con Caterina Balivo protagonista insieme a Sal Da Vinci con tanto di gag con… Martina Stella.

Pomeriggio “canterino” a La Volta Buona con Caterina Balivo che ha invitato nel suo salotto di Rai 1 Sal Da Vinci, protagonista con il recente brano di successo ‘Rossetto e caffè’. Per la conduttrice è stato un momento davvero spassoso che ha coinvolto tutto lo studio, anche dopo quando è intervenuta Martina Stella con un filmato trasmesso che ha dato vita ad una simpatica gag…

Caterina Balivo, il duetto con Sal Da Vinci

Caterina Balivo

Il pubblico di Rai 1, sia quello presente nello studio de La Volta Buona che quello dietro al piccolo schermo, si è sicuramente divertito vedendo il duetto improvvisato sulle note di ‘Rossetto e caffè’ tra Sal Da Vinci e la Balivo.

Mentre il cantante intonava il brano, anche la conduttrice si è scatenata cantando a sua volta e mostrando di essere una vera e propria fan dell’artista e del brano in questione. Alla fine dell’esibizione, ironizzando sul “rossetto”, la Balivo si è truccata e ha baciato sulla guancia Da Vinci.

La gag con Martina Stella

Ma la gag del rossetto non è stata l’unica. Infatti, la Balivo ha scherzato sul fatto che nel videoclip della canzone sia stata scelta Martina Stella e non lei. In questo senso, tramite un video, è intervenuta proprio la bionda attrice che ha detto: “So che volevi prendere parte al posto mio al video. Ma non è possibile. Sal cercava un’attrice bionda naturale”, ha detto ridendo. “Scherzo… soprattutto sul colore dei miei capelli”. Successivamente l’attrice ha ringraziato ancora Da Vinci e ha salutato tutti intonando la canzone…

Proprio il tono dell’attrice ha fatto simpaticamente scattare una replica della conduttrice che ha convinto Da Vinci a dire: “Martina, sei un’ottima attrice, ma Caterina canta meglio è più intonata”, il tutto ovviamente tra le risate dei presenti.