Cristina Parodi: “Mai come la Buonamici al GF. Il mio sogno proibito è…”

Intervista a Cristina Parodi con tantissimi argomenti affrontati dalla televisione, ai reality e al suo nuovo format con tanti ospiti.

Protagonista di una bella intervista a Fanpage, Cristina Parodi ha raccontato alcuni aspetti della sua vita. Dal passato in televisione, con le esperienze tra Tg5 e Verissimo, sino al suo recente impiego con il nuovo format da lei ideato ‘7Piani’. La famosa giornalista e conduttrice ha spiegato di non sentire la mancanza del piccolo schermo e non solo.

Cristina Parodi e il suo nuovo format di interviste

Parlando del suo format di interviste ‘7Piani‘, la Parodi ha tenuto a spiegare le fondamenta del suo progetto che sembra stia andando decisamente bene anche grazie alla scelta degli ospiti e, ovviamente, alle domande che vengono poste. “l 7 è un numero speciale e portafortuna, che mi è sembrato il più adeguato per le domande e le persone da intervistare. Per quanto riguarda il luogo, ne volevo uno che fosse raccolto e simbolico. In ascensore spesso si incontrano sconosciuti con cui si crea un po’ di imbarazzo, ma molte volte nascono anche situazioni divertenti. Essendo un format social, l’intervista doveva essere veloce, il tempo appunto di un viaggio in ascensore, mirata a fornire in cinque minuti il ritratto di una persona”, ha detto la conduttrice.

Sulla scelta degli ospiti: “Devono essere delle persone con un buon seguito sui social, che abbiano qualcosa di speciale da raccontare. Quindi ho scelto nomi più o meno conosciuti a tutti, spaziando e bilanciando da Elettra Lamborghini a Pietro Terzini”.

La tv e il sogno proibito

Nel corso dell’intervista a Fanpage, anche alcuni passaggi sulla tv di adesso: “Non mi manca la televisione. Non l’ho mai vissuta come un plus perché mi permetteva di essere conosciuta e famosa. So che tante persone farebbero di tutto per rimanerci perché la visibilità è una droga, ma per me non è stato così. Ho sempre fatto il mio lavoro con impegno e interesse, ma nel momento in cui le cose in Rai mi stavano strette, non ho pensato neanche un secondo “se non appaio più in televisione non sono più famosa”. La mia serenità è legata al fatto di fare qualcosa che mi dà soddisfazione”.

In questo senso, la Parodi ha precisato che non andrebbe mai a fare apparizioni in televisione magari come opinionista in un reality: “Ruolo simile alla Buonamici tra Tg5 e GF? No, mai. Mi piace raccontare e fare domande, non dare opinioni, anche se continuano a chiedermelo”.

Facendo riferimento ad una domanda che la donna pone ai suoi ospiti sul sogno proibito, la conduttrice ha detto con grande sincerità: “Il sogno proibito è Brad Pitt, ma la vedo difficile. In alternativa direi una persona vestita in modo bizzarro, che sicuramente stimola il dialogo”.