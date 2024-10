Chiara Ferragni, spunta l’uomo segreto: “Si frequentano. Ecco quando è nato tutto”

Spunta l’uomo segreto nella vita di Chiara Ferragni. La presunta frequentazione dopo le titubanze con Silvio Campara. Il rumor.

Sembra poterci essere un altro uomo nella vita di Chiara Ferragni. Messa da parte la storia, forse mai veramente iniziata con Silvio Campara, ecco Gabriele Parpiglia lanciare lo scoop che vedrebbe la nota imprenditrice digitale avere una frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, figlio del noto Marco. Ecco come sarebbero nate le cose tra loro.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: il rumor

Chiara Ferragni

Attraverso una ricostruzione riportata in ben due post su Instagram, Gabriele Parpiglia ha ricostruito quelle che sarebbero state e sono ad oggi le movimentazioni private di Chiara Ferragni. Dopo aver spiegato da capo la storia presunta con Silvio Campara e il finale non certo positivo tra i due (forse mai stati una coppia davvero), ecco lo scoop che riguarderebbe Giovanni Tronchetti Provera.

Nel secondo dei due post Instagram dedicati all’imprenditrice, Parpiglia ha spiegato: “[…] Ora starete pensando: ma che c’azzecca Provera? Semplice. La Ferragni e il figlio di Tronchetti Provera si conoscono perché i figli vanno a scuola insieme. Lui ne ha tre avuti dall’ex moglie Nicole Moellhausen (tra i due ex coniugi pare non scorra buon sangue, ndr), la Ferragni due con Fedez. Ma quand’è che tra i due scatta qualcosa? Succede quando Campara decide di fare un passo indietro e non partire con la Ferragni in vacanza, in Perù, proprio come avevamo scritto qualche tempo fa. Lei non lo accetta, vola in Corsica, in Sardegna e a Ibiza e chi incontra? Proprio Provera, che inizia a dialogare con Chiara come prezioso consigliere”.

“Nuove pagine da scrivere”

Il discorso di Parpiglia è poi andato avanti: “Da quel momento il dialogo tra i due si intensifica. Campara è già lontano (ma non è tornato con la sua ex compagna, nota per i settimanali, ndr), Chiara e Giovanni invece sono sempre più vicini. Fino a quando, dopo lunghe verifiche, arriva la conferma da parte della ‘Milano bene’. ‘I due si frequentano’. La Milano bene che è un po’ come ‘Roma’ per il caso Totti – Blasi. Difficilmente sbaglia. Quasi mai. Mai. Anche dinanzi a eventuali smentite fake… E proprio come nelle serie turche siamo sicuri che questa storia avrà nuove e ancora lunghe pagine da scrivere…”. Sarà davvero così? Vedremo se i diretti interessati vorranno dire la loro in merito.