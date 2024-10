Diana Del Bufalo si confessa: “Mi ha cambiato la vita”

Lavoro ma soprattutto vita privata nell’intervista di Diana Del Bufalo, ospite de La Volta Buona. Le parole sul fidanzato Patrizio.

Ospite nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Diana Del Bufalo si è lasciata andare ad alcuni racconti molto personali legati alla sua nuova vita sentimentale col compagno Patrizio. La nota attrice, comica e conduttrice ha svelato come ha conosciuto la sua dolce metà e anche di come si stiano trovando benissimo insieme.

Diana Del Bufalo e la storia con Patrizio

Nel salotto di Caterina Balivo de ‘La Volta Buona’, Diana Del Bufalo ha fatto ironia raccontando alcuni episodio legati alla sua vita. Ma non solo. Per la donna è stata l’occasione di parlare del forte legame con il compagno Patrizio e di come lo abbia conosciuto. “Mi sono sciolta per il mio attuale compagno, Patrizio. Lui è di Roma, lavora per una società che si occupa di medicina, la sua legale è una delle mie migliori amiche. Mi ha detto: ‘Dai, vieni, che ti faccio vedere il mio nuovo ufficio’”.

E così, andando nell’edificio, ecco l’incontro: “Io sono entrata nell’ufficio e c’era lui. Ci siamo dati la mano e, oddio, ‘tu chi sei’ e ‘tu chi sei’… Colpo di fulmine immediato. Devo dire che è stato stupendo. Mi sono sciolta completamente”.

“Mi ha cambiato la vita”

Dal quel giorno le cose sono cambiate per entrambi e ora i due vivono insieme: “Viviamo in campagna, a casa mia, dove vivo da 30 anni. Lui è venuto da me, viveva in un appartamento in centro. Lui si trova benissimo, mi ha detto: ‘Quando stacco dal lavoro, stacco completamente, non è come prima’. Se ho cambiato la vita a lui? Sì, ma anche lui l’ha cambiata a me“, ha detto in modo dolcissimo la Del Bufalo a ‘La Volta Buona‘.