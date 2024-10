Scandalizzata dalle libertà, anche in ambito intimo, dei giovani di oggi, Antonella Mosetti ha detto la sua anche sul “calippo tour”.

Protagonista di una lunga intervista a ‘L’altra Italia’, Antonella Mosetti ha avuto modo di parlare dell’amore ma anche e soprattutto della strane abitudini dei giovani di oggi in tema “rapporti intimi”. Nel dettaglio, la donna ha affrontato il tema del cosiddetto “calippo tour” dicendosi scandalizzata dell’approccio delle ragazze di oggi.

Antonella Mosetti e il calippo tour tra i giovani

Antonella Mosetti

Il tema del “calippo tour” è stato affrontato in diverse trasmissioni con tanto di ricerca di spiegazioni da parte di alcune giovani che sono diventate “famose” portando avanti quella loro libertà. Si tratta, di fatto, di avere dei rapporti intimi orali con altre persone che si trovano in varie zone d’Italia. Sull’argomento la Mosetti ha detto: “Io trovo questa cosa del Calippo Tour tremenda e vergognosa. Non può passare come un messaggio normale, per quanto sia atipica la normalità”.

In questo senso, la donna ha spiegato ancora: “Due ragazze giovanissime che fanno questa cosa in giro per i locali io lo trovo… Perché mi scandalizzo? Forse perché non ho questa cultura. Se mia figlia facesse una cosa del genere mi vergognerei talmente tanto, che cambierei proprio nazione“.

L’amore dopo i 40 anni

Il pensiero della Mosetti è poi passato all’amore in generale con tanto di focus su quelli che sono i rapporti e le aspettative dei quarantenni e cinquantenni di oggi: “Le persone meno giovani, 40/50 anni, che non hanno un compagno hanno ancora più paura a conoscere una persona che poi vieni a sapere sta sui siti di incontri […]”. E ancora: “L’aspettativa è di fare l’amore con una persona, non solo il sesso. E’ talmente una cosa speciale fare l’amore, che nelle scuole dovrebbero insegnarlo”, le sue parole a ‘L’altra Italia’.