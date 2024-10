Dal caso tradimento Totti-Bocchi all’uomo segreto di Chiara Ferragni: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social con tradimenti e nuovi amori: andiamo a scoprire i gossip della settimana.

Ultimo giorni davvero scoppiettanti per quanto riguarda le notizie dal mondo dello spettacolo, della televisione e dei social. A prendersi la scena è stato il “Totti gate” con il presunto tradimento a Noemi Bocchi che ha fatto tanto discutere. Attenzione, poi, allo scoop freschissimo sull’uomo segreto di Chiara Ferragni dopo Silvio Campara. Andiamo a vedere tutti i migliori gossip della settimana dal 21 al 25 ottobre 2024.

I gossip della settimana: il Totti gate

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Indubbiamente la notizia di questi ultimi giorni è quella che riguarda il presunto tradimento di Francesco Totti a Noemi Bocchi. Pare che il Pupone sia stato beccato in compagnia di Marialuisa Jacobelli. I due sarebbero stati visti insieme in un hotel. Dopo la vicenda con Ilary, per l’ex capitano della Roma un’altra situazione davvero al limite riportata da Gente…

La festa di compleanno di Fedez

Fedez

Dopo un lungo silenzio social, Fedez è tornato a pubblicare e su di lui si sono riaccesi i riflettori anche per quella che sarebbe stata la sua festa di compleanno. Il rapper avrebbe festeggiato i 35 anni in modo particolare con un party con pochi amici intimi, lontano dai riflettori…

Andrea Giambruno torna in tv

Andrea Giambruno

Durante le ultime giornate si è parlato anche dell’ex compagno della Premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Il motivo? Il giornalista e conduttore è pronto a tornare da protagonista in televisione. Pare, infatti, che l’ex dolce metà della Presidente del Consiglio possa essere ospite di Belve su Rai 2 con Francesca Fagnani…

Angelina Mango dice stop al tour

Angelina Mango

Momento complicato, invece, per quanto riguarda Angelina Mango. La giovane cantante, infatti, è alle prese con problemi di salute che l’hanno obbligata a dire stop al suo tour. La ragazza lo ha comunicato in modo mesto e triste ai fan tramite un post social nel quale ha chiesto scusa ma ha garantito che deve prendersi cura di se stessa.

L’uomo segreto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Incredibile ma vero, nella vita di Chiara Ferragni potrebbe esserci un nuovo amore o, per lo meno, una nuova frequentazione. Lo scoop è arrivato da Gabriele Parpiglia che ha parlato di un “uomo segreto” e ha fatto il nome di Giovanni Tronchetti Provera, noto figlio di Marco. L’esperto di gossip ha ripercorso alcune tappe della vita dell’influencer che l’avrebbero portata appunto a questa nuova vicinanza con l’uomo…