L’ex compagno della Premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, sarà il primo ospite della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani. Di cosa si parlerà nell’intervista e quali potrebbero essere le rivelazioni del giornalista?

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Giambruno per via di una “sottile” minaccia fatta a Mediaset: “O mi mandano in onda o me ne vado” sarebbero state le parole del giornalista. Avrà deciso di puntare sulla Rai per rilanciare la sua carriera? Scopriamo i dettagli.

Andrea Giambruno: le indiscrezioni sull’intervista

A lanciare lo scoop è stato Dagospia, che ha rivelato che in seguito alle ultime dichiarazioni del giornalista, Andrea Giambruno sarebbe stato contattato dalla Rai per partecipare al seguitissimo programma di Francesca Fagnani.

La Rai avrebbe, inoltre, deciso di puntare su di lui per partire col botto: potrebbe essere lui, infatti, il primo ospite, di Belve.

Secondo quanto riportato da Dagospia, il giornalista avrebbe accettato la proposta della Rai per rispondere alle domande graffianti della Fagnani, per avere così modo di chiarire le sue ultime dichiarazioni in merito al suo destino in Mediaset.

La puntata in questione dovrebbe andare in onda, in base ai palinsesti Rai, il 19 novembre 2024.

Andrea Giambruno: fuori onda e minacce

È passato quasi un anno da quando Striscia la Notizia ha mandato in onda il famoso fuori onda che vedeva protagonista l’ex compagno di Giorgia Meloni. Nel video si vedeva Giambruno flirtare con una giornalista presente in studio.

Le conseguenze a tali video sono state drastiche: addio di Giambruno dalla tv e rottura definitiva con la Premier.

Ma da allora gli scandali non sono finiti. Infatti, solamente pochi giorni fa nuove indiscrezioni hanno fatto scalpore. Secondo i rumors, Giambruno avrebbe minacciato Mediaset: “O torno in video o mi licenzio“.