“Da Temptation Island alla scuderia di Rocco Siffredi”: arriva la segnalazione

Dopo la fine di Temptation Island sarebbe arrivata una particolare segnalazione su Alfred destinato alla scuderia… di Rocco Siffredi.

La coppia composta a Anna e Alfred ha sicuramente preso la scena a Temptation Island ma a quanto pare il ragazzo è destinato a far discutere anche dopo il reality. Infatti, sul giovane sarebbe arrivata una particolare segnalazione che lo vorrebbe proiettato al futuro. Un futuro insieme al noto divo dell’hard… Rocco Siffredi.

Alfred da Rocco Siffredi dopo Temptation? La segnalazione

Rocco Siffredi

Le vicende di Anna e Alfred hanno caratterizzato l’edizione autunnale di Temptation Island ma il ragazzo fa ancora parlare. In queste ore è arrivata una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano che vorrebbe il ragazzo prossimo ad un nuovo impiego. Quale? Un lavoro con il divo dell’hard Rocco Siffredi…

“Ho delle rivelazioni… lavoro per la redazione… entrerà fra 2 settimane. Ha già firmato il contratto. Inoltre Alfred è entrato nella scuderia di stalloni di Rocco Siffredi. Spero di esserti stato d’aiuto. Cordialmente”. Sono state queste le parole arrivate all’esperta e che vorrebbero il ragazzo pronto ad un nuovo incarico.

Il parere dell’esperta

Al netto della segnalazione ricevuta sul volto di Temptation Island, l’esperta di gossip non è sembrata troppo convinta dall’indiscrezione. Deianira Marzano, infatti, ha commentato quanto ricevuto con queste parole: “Non penso sia vero”, ha esordito. “Ma era troppo divertente come messaggio…”. Insomma, staremo a vedere cosa accadrà.

La segnalazione su Federica

Sempre la stessa Deianira ha fatto sapere un’altra curiosità a proposito di un’altra ex Temptation Island. L’esperta di gossip ha raccontato che lo scorso lunedì Federica avrebbe sostenuto un provino per il Grande Fratello. Pare anche che sia stata la produzione del reality a cercarla e non è escluso dunque che a breve varchi la porta rossa. Anche in questo caso, non resta che attendere per scoprirlo.