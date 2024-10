Fedez ha mantenuto il silenzio social anche nel giorno del suo compleanno. Come ha festeggiato il rapper? Le indiscrezioni.

Fedez pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 35 anni in modo decisamente insolito per lui: lontano dai riflettori di Instagram. Il settimanale Oggi ha rivelato i dettagli di una festa esclusiva, organizzata con pochi amici e caratterizzata da un’atmosfera intima e riservata.

Niente fidanzate, niente post sui social, e un evento che si è svolto in totale discrezione, in contrasto con le celebrazioni pubbliche a cui ci aveva abituati in passato. Ma scopriamo i dettagli.

Compleanno di Fedez: la cena nel ristorante di Del Vecchio

Il cuore della serata è stata una cena esclusiva nel ristorante di Leonardo Maria Del Vecchio, amico e socio di Fedez.

Il rapper ha scelto di celebrare il suo compleanno lontano dagli occhi indiscreti del web, circondato solo dai suoi amici più intimi. Qui la foto riportata da Leggo.

#fedez compie 35 anni, la festa segreta senza fidanzate (né Instagram). La cena al ristorante di Del Vecchio e i regali di lusso https://t.co/t29pcd0hv2 — Leggo (@leggoit) October 24, 2024

Tra gli invitati alla cena, c’erano nomi noti come il rapper Emis Killa e la cantante Grelmosss, che non hanno mancato di omaggiare Fedez con regali di lusso.

La festa si è svolta in modo sobrio, senza la presenza di fidanzate, un dettaglio che ha attirato l’attenzione. Una scelta particolare, soprattutto dopo che nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia ha lanciato l’indiscrezione, poi smentita, di una nuova love story tra il rapper e una giovane ragazza della Milano bene.

Fedez e l’assenza dai social media

Da settembre, Fedez ha deciso di mostrarsi poco su Instagram, una decisione che sembra legata a recenti eventi che hanno coinvolto persone del suo entourage, come l’arresto del bodyguard Christian Rosiello.

Questo cambio di rotta segna un distacco netto dal passato, quando il rapper era solito condividere ogni momento importante della sua vita con i fan.