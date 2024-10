Tom Cruise piange la morte del suo istruttore di volo Chuck Coleman in Top Gun: Maverick. Il tragico incidente aereo.

Chuck Coleman, pilota acrobatico e istruttore di volo di fama mondiale, noto per aver preparato Tom Cruise e il cast di Top Gun: Maverick, è deceduto domenica 20 ottobre 2024 in un tragico incidente aereo. Coleman stava partecipando a un festival di acrobazie a Las Cruces, in New Mexico, quando ha perso il controllo del suo monoplano, precipitando a circa 800 metri dall’aeroporto, sotto gli occhi del pubblico presente. La sua passione per il volo e il suo impegno come istruttore di aeroplani lo hanno reso un punto di riferimento nell’aviazione acrobatica. Ma scopriamo i dettagli della tragica morte.

Il contributo di Chuck Coleman a “Top Gun: Maverick”

Chuck Coleman ha giocato un ruolo fondamentale nella preparazione di Tom Cruise e del cast di Top Gun: Maverick, il sequel del celebre film degli anni ’80.

Con oltre 10.000 ore di volo all’attivo, Coleman ha insegnato al cast come gestire le acrobazie in aria, offrendo una preparazione unica per rendere le scene del film estremamente realistiche.

Oltre alla sua competenza tecnica, Coleman era noto per la sua calma e professionalità, qualità che hanno fatto sentire al sicuro attori e tecnici durante le riprese.

Il ricordo di Miles Teller e Tom Cruise

Dopo la sua tragica scomparsa, uno dei protagonisti del film, Miles Teller, ha ricordato Coleman con un post sui social media. “Era il nostro istruttore di volo acrobatico, un professionista di grande cuore. Ci siamo sempre sentiti al sicuro con lui“, ha scritto l’attore.

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz — Miles Teller (@Miles_Teller) October 21, 2024

Tom Cruise, che ha lavorato a stretto contatto con Coleman, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.