Totti è stato scoperto, avrebbe tradito Noemi Bocchi: come ha reagito quando la notizia è venuta a galla? È successo davanti a tutti.

Non c’è pace per Francesco Totti. L’ex calciatore è tornato al centro del gossip, questa volta per alcune foto pubblicate dal settimanale Gente. L’ex capitano della Roma è stato immortalato in compagnia di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e figlia di Xavier Jacobelli. Le immagini, scattate fuori da un hotel di Roma, hanno scatenato il gossip, soprattutto dopo le dichiarazioni di Jacobelli, che ha confermato una “liaison” con Totti.

Ma la reazione di Totti alla notizia del flirt è avvenuta sotto gli occhi di tutti.

La reazione di Totti alla notizia davanti a tutti (c’era anche Ilary Blasi)

Il momento dell’uscita dello scoop non poteva essere più particolare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Francesco Totti si trovava allo stadio del Trastevere per assistere alla partita del figlio Cristian, impegnato con l’Olbia.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Durante l’incontro, l’ex calciatore ha ricevuto la notizia della pubblicazione delle foto e, da quanto si legge, il suo comportamento sarebbe cambiato visibilmente. Da un iniziale atteggiamento sereno, Totti avrebbe lasciato lo stadio in fretta, scortato dalle forze dell’ordine, subito dopo la fine della gara.

A rendere la situazione ancora più intrigante è la presenza allo stadio anche dell’ex moglie di Totti, Ilary Blasi. Sebbene fosse a debita distanza, accompagnata dai figli Chanel e Isabel, la conduttrice ha lanciato una possibile frecciatina sui social.

Francesco Totti nei guai: la frecciatina di Ilary Blasi

L’ex moglie di Totti, Ilary, su Instagram ha condiviso un video ironico di Paolo Camilli che, in un’imitazione di Ilary stessa, sembrava fare allusione alle ultime vicende, facendo riferimento alla “gente”, parola che non è passata inosservata, vista la copertina del settimanale.

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, sua attuale compagna da tre anni, sembra essere stata scossa da queste nuove rivelazioni. Al momento, nessun commento è arrivato da parte di Totti o di Bocchi sui social, ma le indiscrezioni continuano a circolare.

Come andrà a finire la vicenda? Non ci resta che attendere i nuovi scoop.