Addio a Ron Ely, il celebre attore della serie tv degli anni Sessanta, Tarzan. L’attore si è spento a 86 anni.

Ron Ely, attore famoso per aver interpretato Tarzan nella serie TV degli anni ’60, è morto all’età di 86 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Kirsten, che ha condiviso un commosso tributo al padre sui social media, ricordandolo come un eroe personale e un uomo straordinario.

L’attore è diventato un’icona grazie al ruolo nella serie Tarzan, trasmessa dalla NBC dal 1966 al 1968, che lo rese celebre in tutto il mondo.

Addio a Ron Ely: il ricordo toccante della figlia Kirsten

La figlia di Ron Ely, Kirsten, ha voluto rendere omaggio al padre con un lungo messaggio sui social. Ha descritto Ron come un uomo “magico”, capace di influenzare positivamente chiunque incontrasse.

“Mio padre era qualcuno che le persone chiamavano un eroe. Era un attore, scrittore, allenatore, mentore, un uomo di famiglia e un leader. Ha creato un’ondata potente di influenza positiva ovunque andasse” ha scritto Kirsten.

La figlia scrive ancora: “L’impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun altra persona, c’era qualcosa di veramente magico in lui. Questo è il modo in cui il mondo lo conosceva. Io lo conoscevo come mio padre, e che onore mandato dal paradiso è stato. Per me, era perfetto” .

Una carriera tra cinema e TV

Oltre al celebre ruolo di Tarzan, Ely ha avuto una carriera ricca di successi sia al cinema che in televisione.

Nel 1992, Ely è tornato brevemente a interpretare il ruolo di Tarzan in una nuova serie, affiancando Wolf Larson, e ha fatto ulteriori apparizioni in show televisivi.

La vita di Ron Ely è stata segnata anche da una tragedia familiare nel 2019, quando sua moglie Valerie Lundeen Ely è stata uccisa dal loro figlio Cameron, che è poi stato colpito a morte dalla polizia. Un’autopsia ha rivelato che Cameron soffriva di encefalopatia traumatica cronica (CTE), una condizione che affligge molti ex giocatori di football.