Federica Nargi in lacrime: la lotta all’anoressia in famiglia

Protagonista a Ballando con le Stelle, Federica Nargi ha raccontato alcune delle difficoltà vissute all’interno della sua famiglia con focus sulla sorella.

Tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione in corso di Ballando con le Stelle c’è sicuramente Federica Nargi. La ex Velina si sta mettendo in evidenza non solo per le sue doti da danzatrice ma anche per quelle umane. Al netto di un sorriso che la accompagna sempre, nella sua vita ci sono stati momenti anche molto complicati come quello vissuto in passato in famiglia con l’anoressia di sua sorella. Un qualcosa che la donna ha voluto raccontare in modo molto umano in una clip prima di esibirsi sul palco di Rai 1.

Federica Nargi e l’anoressia della sorella

Nella clip mostrata a Ballando prima della esibizione della Nargi, la donna ha raccontato un periodo della sua vita piuttosto difficile, quello che ha visto la sorella, Claudia, fare i conti con l’anoressia. “Quando mia sorella si è ammalata di anoressia è una sofferenza così grande che ha stravolto la famiglia. Tu ti senti impotente davanti a tutto ciò, fa male. L’anoressia non colpisce solo chi ne soffre ma la famiglia intera. Il dolore nel vederla così e di non poter fare niente. Io ne avevo 10 e Claudia 15 o16. Ha iniziato una battaglia con se stessa, gli anni passavano e la situazione peggiorava”.

La scelta di andare via di casa

L’ex Velina ha spiegato nella clip di Ballando come sia stata vissuta questa situazione: “Il percorso è stato lungo, non ne esci facilmente. Ce l’abbiamo messa tutta. Dentro casa non c’era dialogo. Il momento in cui soffrivo di più era la cena, tutti cenavamo a ore diverse, forse mia sorella non cenava neanche più. Io volevo solo scappare perché mi sentivo soffocare. Quando me ne sono andata ho però iniziato a sentire il senso di colpa”.

Adesso, per fortuna, le cose sembrano andare meglio e le due sorelle sono estremamente unite. “Ho cercato di esserci in modo silenzioso”, ha aggiunto Federica.