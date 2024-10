Momento di forte emozione a Ballando con le Stelle per Sonia Bruganelli che ha parlato di cosa è accaduto a sua figlia Silvia.

Indubbiamente un personaggio controverso di questa edizione di Ballando con le Stelle è Sonia Bruganelli che nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha deciso di aprirsi ancora di più lato personale. La donna, ex moglie di Paolo Bonolis, ha raccontato il terribile periodo vissuto a causa di alcuni problemi di salute avuti da sua figlia Silvia alla nascita. Qualcosa che l’ha segnata nel profondo, inevitabilmente.

Sonia Bruganelli, il dolore per sua figlia

“Purtroppo a 27 anni io ho vissuto il dolore più grande nel momento in cui avrei dovuto vivere la gioia più grande”, ha esordito nella clip prima di ballare la Bruganelli. “La cosa più grande che puoi dare a tua figlia è la vita, ma anche la salute, una vita di sorrisi, di pianti e di tutto, e all’improvviso ti rendi conto che la vita di tua figlia sarà invece una vita in salita”.

Da qui è iniziata la spiegazione che riguarda le problematiche avute da sua figlia: “Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata all’ultimo mese di gravidanza, per una serie di negligenze non nostre. Silvia, l’ho vista quando me l’hanno messa in braccio appena nata, perché non era stata ancora operata, poi quando l’ho portata in casa era già un’altra bambina. L’ho avuta per cinque minuti”, ha aggiunto sempre nel filmato di Ballando la Bruganelli ricordando i primissimi momenti avuti con la sua piccola.

La donna ha voluto spiegare al pubblico come abbia reagito a quelle problematiche: “Io ho scelto volutamente di anestetizzarmi per i due mesi in cui lei è stata in ospedale, perché vedevo che avrei potuto perderla, però mi ricordo che ero contenta quando l’ho portata a casa”.

Qualcosa però è accaduto: “Poi lei piangeva e chiamai un medico, un pediatra, per chiedere: ‘perché piange così?’. Lui mi rispose: ‘Signora si abitui, i bambini piangono’. E invece non è che i bambini piangono, perché poi ce ne ho avuti altri due, lei piangeva perché aveva una difficoltà anche interiore, ma io l’ho capito dopo, nel frattempo accumulavo giudizi di incompetenza. Come famiglia abbiamo scelto di fare nucleo e lo facciamo ancora, poi vedi lei che cresce, gli altri figli che crescono e che ti mettono una mano sulla spalla e ti dicono: ‘mamma, quello che dovevi fare l’hai fatto, ora vivi!'”.

“La cosa più grande che puoi fare per tua figlia è darle la vita e la salute”. Le parole toccanti di #SoniaBruganelli a #BallandoConLeStelle. pic.twitter.com/C5IsCIeWA7 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 26, 2024

Il confronto sulla clip con Selvaggia Lucarelli

Al termine della clip, la Bruganelli si è esibita e ha fatto una performance migliore rispetto al passato almeno secondo la maggior parte della giuria. Un momento di tensione, però, si è creato lo stesso, quando è stato il turno di Selvaggia Lucarelli di dare un commento.

La giudice, infatti, ha detto: “Io non voglio parlare della clip perché abbiamo detto che parliamo di ballo e non di vita privata, quindi carino, non voglio rovinare il clima. Non so più cosa dire”. Parole approvate, anche se in modo brusco, dalla stessa Sonia: “Non dire niente allora, è meglio per me e per te”.