La verità di Alessandro Basciano: “Cosa mi è successo alla faccia”

Dopo le accuse di troppo botox, Alessandro Basciano torna a parlare e spiega cosa sia successo al suo volto e perché era apparso “trasformato”.

Solamente pochi giorni fa, Alessandro Basciano era finito sotto la lente di ingrandimento di diversi haters sui social per via della sua intervista a Verissimo. Non tanto per le dichiarazioni ma piuttosto per come era apparso al pubblico, decisamente cambiato. Il ragazzo, infatti, sembrava essersi sottoposto a qualche intervento estetico che lo aveva reso, a detta di alcuni utenti del web, “irriconoscibile”. La verità, però, è un’altra…

Alessandro Basciano, l’intervento al setto nasale

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Come anticipato, Alessandro Basciano era stato oggetto di diverse critiche sui social riguardo il suo aspetto fisico e il suo volto decisamente cambiato nel corso della precedente intervista a Verissimo. Sempre a Canale 5, nel salotto di Silvia Toffanin, il ragazzo ha voluto chiarire cosa gli sia accaduto e perché quando era stato intervistato era effettivamente risultato “gonfio” in viso.

“Circa 12 giorni prima dell’intervista, ho fatto un intervento al setto nasale perché non respiravo bene e in più avevo un problema alla cartilagine”, ha detto il ragazzo. “Tutto questo ha comportato un certo gonfiore al viso e vari lividi ma, nonostante questo, ho voluto comunque fare l’intervista, pensando che il trucco – anche pesante – potesse coprire tutto. I miei problemi al setto nasale sono derivati dal fatto che io faccio boxe e, infatti, adesso ho smesso”.

Il rapporto con la chirurgia estetica

Nel corso dell’intervista più recente a Verissimo, Basciano ha anche aggiunto alcuni passaggi sul suo rapporto con la chirurgia estetica: “Voglio dire che non sono contro la chirurgia estetica ma io sono stato attaccato pesantemente. Gli unici interventi che ho fatto nella mia vita sono due: le orecchie perché erano molto a sventola e il naso perché avevo la gobba ma per il resto basta”.