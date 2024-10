Elenoire Casalegno ha ritrovato l’amore: “Avevo una relazione tossica, ma ora…”

La nota conduttrice e showgirl Elenoire Casalegno racconta di aver vissuto un amore tossico ma di essere adesso nuovamente felice.

Dopo aver vissuto situazioni non felice con i partner del passato, Elenoire Casalegno è tornata a sorridere. Ad ammetterlo è stata la stessa conduttrice e showgirl nel corso di una bella intervista con Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’. La donna ha spiegato di aver vissuto una relazione tossica ma di esserne uscita e, adesso, di aver ritrovato la serenità con un nuovo partner.

Elenoire Casalegno ha un nuovo amore

Nel corso dell’intervista a Monica Setta, la Casalegno ha spiegato quale sia stata la sua svolta: “Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione”. Ma di chi si tratta? Pare che l’uomo accanto alla bella Elenoire sia un giornalista di nome Matteo, con il quale condivide la passione per l’Inter e con cui la conoscenza è avvenuta nella maniera più semplice possibile: “Abbiamo iniziato scambiandoci sms e poi è scoppiato l’amore“.

L’amore tossico passato

In una vecchia intervista a Il Messaggero, la Casalegno aveva spiegato nel dettaglio quanto avesse vissuto in precedenza in tema amore e relazioni: “Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c’è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro. Lo riconosci da lontano”, aveva detto la donna.

“Il narcisista patologico è, innanzitutto, affascinante e carismatico. Questa tipologia di persona è però anche manipolatrice, spesso bugiarda e si nutre della sua capacità di sedurre e soggiogare l’altro. Il narcisista patologico ti fa sentire speciale solo per poi distruggerti”, erano state le sue parole.