Sigfrido Ranucci: ecco quanto guadagna il conduttore di Report

Ecco quanto guadagna Sigfrido Ranucci, il giornalista nonché conduttore dal 2017 di uno dei programmi di inchiesta più seguiti: Report.

Uno dei programmi di inchiesta giornalistica più amati della televisione italiana è, senza ombra di dubbio, Report. Il merito del successo è anche del suo conduttore, Sigfrido Ranucci, che dal 2017 ha raccolto il testimone di Milena Gabanelli prendendo nelle proprie mani le redini del programma e guidandolo tuttora. Certo non sono mancate le polemiche per alcune inchieste ma negli anni Report ha saputo conquistare il pubblico per la sua serietà e attendibilità. Tornando al conduttore, Sigfrido Ranucci, vediamo ora quanto guadagna.

Sigfrido Ranucci: quanto guadagna il conduttore di Report

Lo stipendio percepito da Sigfrido Ranucci per condurre Report è di circa 180.000 euro all’anno. A patire dalla stagione 2021/2022 il numero di puntate stagionali del programma è aumentato è sono ora 27/28 all’anno: questo significa che Sigfrido Ranucci guadagna circa 6.429 euro per ogni puntata presentata.

Logo Rai

Uno stipendio che può apparire alta ma che è perfettamente in linea con quello dei colleghi Rai che conducono trasmissioni simili e ben distante dagli stipendi percepiti da altri presentatori, anche di altre televisioni e gruppi editoriali, che conducono i vari programmi di punta. I big del piccolo schermo, infatti, arrivano a guadagnare anche milioni di euro all’anno. Sigfrido Ranucci, prima ancora di diventare il presentare di Report, ne è stato il coautore.

Sigfrido Ranucci, pur senza ricevere i milioni che guadagnano alcuni suoi colleghi conduttori, può comunque consolarsi per essere uno dei giornalisti più apprezzati nel panorama italiano e lo dimostrano anche i diversi riconoscimenti che ha ricevuti nel corso della carriere: per due volte ha ricevuto il Premio Ilaria Alpi, ha vinto il Premio Mario Francese per l’impegno contro la mafia, il Premiolini e numerosi altri prestigiosi riconoscimenti nel settore.