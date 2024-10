Diletta Leotta, il dettaglio costosissimo del look fa discutere: “Ma dove vai così?”

Viaggio negli States per Diletta Leotta che sui social ha sfoggiato diversi outfit particolari. Uno ha destato curiosità per un dettaglio super costoso…

Si sta preparando a prendersi la scena alla conduzione de La Talpa, ma intanto Diletta Leotta è stata protagonista di una “trasferta” di relax negli States con diverse tappe tra New York e Manhattan. Ad attirare l’attenzione sulla presentatrice i suoi look ed in particolare uno dove spiccava un dettaglio decisamete costoso…

Diletta Leotta e gli stivali costossissimi

Diletta Leotta

Partita alla volta degli States con Karius, Diletta Leotta si è presa la scena per alcuni scatti speciali con i look delle sue serate. In particolare hanno attirato l’attenzione un paio di stivali indossati in alcune foto postate tra le storie Instagram.

Da quanto si apprende da svariati media, si tratterebbe di maxi calzature firmate Balenciaga, il modello New Wader, per la precisione. Gli stivali farebbero parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25 della casa di moda e sono venduti sul sito alla maxi cifra di 2300 euro (anche se qualcuno parla di 2500).

La Leotta ha scelto di vestirli con una minigonna e blazer in pelle. La curosità di questi stivali è sicuramente il tacco a spillo e la larghezza della gamba decisamente ampia.

Le reazioni

Proprio la particolarità degli stivali ha generato svariate reazioni da parte degli utenti social che hanno potuto ammirare gli scatti della Leotta non solo dalle sue stories Instagram ma anche da altri profili conosciuti che li hanno riportati. Sotto le foto della conduttrice, ecco alcuni commenti decisamente ironici: “Ma come ci cammini con quelli?”, “Ma come fai a metterti una cosa così scomoda almeno all’apprenza?”, le hanno domandato diversi utenti.

Al netto di qualche critica, va detto, diverse persone si sono complimentate per la disinvoltura della bella Diletta che, almeno ferma in foto, non ha avuto particolari patemi…