Ornella Vanoni confessa: “Non amavo quell’uomo”

Alcuni retroscena inediti sulla vita privata di Ornella Vanoni legati soprattutto al matrimonio e alla sua voglia di “scappare”.

Figura di spicco della musica italiana, anche con gli anni che passano Ornella Vanoni continua ad essere grande protagonista non solo a livello canoro ma anche in generale nello spettacolo. Intervistata da Verissimo, l’artista ha affrontato diverse tematiche tra cui quella legata all’amore e alla sofferenza ma anche al suo matrimonio con Lucio Ardenzi.

Ornella Vanoni e il matrimonio

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la Vanoni ha spiegato di aver sofferto per amore di un uomo di cui, però, non ha voluto svelare l’identità. Allo stesso tempo, però, la donna ha scelto di aprirsi sul tema del matrimonio con Lucio Ardenzi. “Non amavo quell’uomo”, ha esordito riferendosi appunto ad Ardenzi.

E ancora: “Queste cose non si fanno, ma a quell’epoca lì si sa come andavano le cose. Era una situazione dalla quale avrei voluto scappare prima di sposarmi. Le mie amiche mi dissero che no, non si poteva. Che pa**e. Quindi mi sono sposata. Per me è stato un giorno indifferente, ero vestita di giallo e questo lo ricordo”, ha aggiunto ancora la mitica Ornella.

La gag su Gino Paoli

Durante il simpatico faccia a faccia con Silvia Toffanin a Verissimo, ci sono stati anche momenti di grande ilarità come la gag che ha visto essere coinvolto solo a parole, Gino Paoli.

La Vanoni stava parlando della sua gioia in questo momento: “Succedono cose meravigliose. Però, arrivata a 90 anni, credo di essere l’ultima rimasta dei miei amici. Sono andati tutti via, sono morti, sono rimasta sola”.

Proprio a questo punto la padrona di casa le ha ricordato Gino Paoli e la super Ornella ha replicato: “Ma che palle, basta parlare di Gino Paoli! È come se non ci fosse, dorme sempre. Anche quando stavamo insieme dormiva sempre”.