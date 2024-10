Luisella Costamagna si scaglia contro la giuria di Ballando: “Ossessione”

La vincitrice di Ballando con le Stelle del 2022, Luisella Costamagna, contro la giuria dello show. I messaggi al veleno sui social.

Altra puntata decisamente frizzante di Ballando con le Stelle. Non solo per le esibizioni dei protagonisti di questa edizione ma anche per le reazioni che sono arrivate dall’esterno. In particolare quella di Luisella Costamagna che si è scagliata contro i giudici del programma per alcune parole non gradite in merito alla sua passata partecipazione che la vide, per altro, uscire vincitrice dello show di Rai 1.

Tutta la situazione legata alla Costamagna è partita a seguito della presenza sul palco di Nina Zilli che, purtroppo, a causa di una serie di infortuni, sembra aver deciso di ritirarsi. Un po’ come quello che accadde alla giornalista nella sua edizione del 2022 quando dovette assentarsi dal palco per alcune puntate per problemi fisici dovuti alla danza fino a rientrare in grande stile e riuscire addirittura a vincere.

In questo senso, la giuria di Ballando ha proposto alla Zilli di fare lo stesso: “Costamagna è rimasta fuori due o tre puntate lo scorso anno, poi si presentò e vinse”, le hanno detto. Parole poi ripetute, con qualche dettaglio, pure dalla Lucarelli: “No, no, no lei è rimasta fuori sei, ma cosa due?! Dai me lo ricordo bene io, vai. Stai Zitto Zazzaroni e passiamo oltre… Stai buono Zazzaroni, guarda anche Pasquale La Rocca come ride”.

In questo senso la Costamagna ha voluto chiarire tutto scagliandosi contro i giudici: “Grazie per l’onestà. È andata esattamente così. Per me Ballando Con Le Stelle è un capitolo chiuso, ma rido di chi ha tristemente riso in puntata e di chi ancora, dopo 2 anni, insiste a raccontare balle. #ossessione“, ha detto menzionando un post che la difendeva.

Come se non bastasse, prima di rivolgersi alla giuria, la Costamagna aveva avuto da ridire anche su Alan Friedman: “Mi cita inventando di sana pianta. La mia risposta ‘faccio io le domande’ si riferisce a tutt’altro (vedi video). A Ballando non mi sono mai sognata di urlare né davanti né dietro le quinte. Nonostante tutto. Perché chiamarmi in causa? #bufale”.