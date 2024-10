Elodie nella bufera: “Si è montata la testa”, fischi dai fotografi

Elodie criticata dopo il red carpet della Festa del Cinema di Roma. La cantante evita i fotografi che la fischiano.

La sfilata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma non è andata come previsto per Elodie. La cantante ha presenziato all’evento nel ruolo di madrina dell’iniziativa Save the Children “Fuori dai margini”, il documentario che celebra i dieci anni dei centri Punti Luce.

Ma durante il suo ingresso al festival, il suo comportamento ha fatto storcere il naso ai fotografi che hanno iniziato a fischiarla. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e la polemica che è esplosa.

Elodie si nega ai fotografi sul red carpet: scoppia la bufera

Per l’occasione, Elodie si è presentata sul red carpet insieme ai ragazzi di Save the Children vestiti di rosso. La cantante era sorridente e calorosa posando insieme ai ragazzi dell’associazione benefica.

Tuttavia, quando i fotografi le hanno chiesto di posare da sola per qualche scatto, la cantante si è negata andando oltre.

Ecco il video del red carpet del Festival.

ciao ho una crisi di pianto in corso la mano di elodie che accarezza i capelli della ragazza prima di abbracciarla ok io ho bisogno dell’affetto da parte di questa donna pic.twitter.com/i2nmX86mWK — matilda 🪼🐭 (@unacomecentoo) October 26, 2024

Il suo rifiuto ai flash ha suscitato il malcontento dei fotografi che hanno iniziato a fischiarle rumorosamente. Questo comportamento ha sollevato pesanti critiche anche sui social.

Elodie alla Festa del Cinema di Roma: la reazione del web

Il momento in cui Elodie ha deciso di allontanarsi senza concedersi ai fotografi da sola ha diviso i social. Molti utenti hanno espresso il loro sostegno per la scelta della cantante, che hanno interpretato il gesto come un modo di non rubare la scena ai ragazzi di Save The Children.

“Se si mette al servizio di un’iniziativa benefica, è giusto che non sfrutti l’evento per fare vetrina personale” scrive un utente in difesa dell’artista.

Ma c’è stato anche chi ha visto nel suo comportamento un atteggiamento “da diva”. Infatti, qualcuno ha commentato: “Si è montata troppo la testa. Ma chi è?“.

Elodie risponderà alle critiche chiarendo il motivo del suo comportamento? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.