Benedetta Rossi e il marito Marco a Verissimo rivela: “I figli? Non sono arrivati”, poi rivela che tipo di genitori sarebbero stati.

Benedetta Rossi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, insieme al marito Marco Gentili, nella puntata del 26 ottobre. Durante la commovente intervista, la regina della cucina e dei social ha rivelato dettagli intimi della sua vita e del suo matrimonio.

L’influencer della cucina è famosa per il suo stile semplice e genuino, e per le sue “ricette furbe”. Ma sui social non si risparmia dal mostrare la sua vita privata, condividendo momenti insieme al marito.

Ma molti fan si sono sempre chiesti il motivo dell’assenza di figli nella loro coppia. Dopo rumors e speculazioni, durante l’intervista Benedetta ha rotto il silenzio e svelato la verità.

Benedetta Rossi e Marco Gentili rivelano perché non hanno figli

Il prossimo 19 novembre Benedetta Rossi e Marco Gentili festeggeranno 15 anni di matrimonio. Ma nella loro famiglia non sono mai arrivati i bambini.

Poi la confessione: “I figli non sono arrivati. Siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando a tutte le cose belle che ci accadevano“.

Qui il video dell’intervista.

La cuoca, inoltre, aggiunge: “La vita è un percorso lungo quindi non si sa mai quello che può succedere. Non abbiamo grossi rimorsi ma…“. Infine conclude: “Sappiamo che saremmo stati dei buoni genitori“.

Benedetta Rossi e Marco Gentili: “Non ci diciamo ti amo”

Nonostante i loro 15 anni di matrimonio, Benedetta Rossi e Marco Gentili si amano come il primo giorno. O meglio, si “vogliono bene”. Infatti, la stessa Benedetta ha rivelato: “Non ci diciamo ‘ti amo’ ma ‘ti voglio bene’“.

Poi aggiunge: “Mi è sempre stato accanto, sia a livello professionale, sia quando sono stata operata alla schiena e sono rimasta bloccata a letto. Non riuscirei ad immaginare una vita senza di lui“.