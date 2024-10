L’intervista a Verissimo di Alessandro Basciano diventa un caso per il suo aspetto fisico. I commenti dei fan sconcertati.

Tornato protagonista in tv, Alessandro Basciano si è raccontato a tuttotondo a Verissimo con Silvia Toffanin. A prendersi la scena, però, oltre alle parole sul suo rapporto con Sophie Codegoni, anche il suo aspetto fisico con particolare focus sul viso. Secondo alcuni telespettatori, infatti, il ragazzo ha fatto ricorso, in modo esagerato, alla chirurgia estetica…

Alessandro Basciano irriconoscibile a Verissimo

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Come anticipato, al netto dell’attesa per le parole sul suo rapporto con la Codegoni, Basciano si è preso la scena per il suo aspetto fisico. Sul volto di Alessandro, infatti, in tanti hanno avuto da ridire. “Ma cosa gli è successo?”, ha chiesto qualcuno. “Ma perché si è rovinato la faccia con il botox? Ne ha usato davvero troppo“, hanno sentenziato altri utenti del web commentando l’intervista a Verissimo e soprattutto i momenti in cui la regia faceva dei primi piani.

Altri telespettatori che si sono riversati sui social hanno fatto paragoni davvero bizzarri: “Non è Basciano, in realtà è Federico Fashion Style”, ha ironizzato qualche utente. Altri, invece, lo hanno paragonato a Gabriel Garko, anche lui criticato in passato per certi ritocchi.

Il rapporto con Sophie Codegoni

Per quanto riguarda il suo attuale rapporto con Sophie Codegoni, invece, Basciano ha spiegato: “A oggi non siamo una coppia”. Ma anche: “Io e Sophie eravamo insieme a Parigi pochi giorni prima della sua intervista a Verissimo. Viviamo di alti e bassi. Ultimamente sono stato un po’ destabilizzato da lei. Il nostro è stato un amore forte e puro, senza limiti, che non siamo riusciti a gestire. Ci siamo fatti molto male, fino ad arrivare a non rispettarci più, a farci dispetti. Ma abbiamo capito che non ne esce nessuno vincitore”, le sue parole a Verissimo.