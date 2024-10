Ballando con le Stelle, “chiesto l’allontanamento”: lite dietro le quinte

Retroscena sull’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle: pare che un concorrente sia stato protagonista di una lite.

Non solo danza a Ballando con le Stelle. Anche… liti dietro le quinte. Ebbene sì, perché nel corso dell’ultima puntata andata in onda dello show condotto da Milly Carlucci sembra che un concorrente, Alan Friedman, sia stato coinvolto in una lite piuttosto accesa con un membro dello staff della Rai tanto che ne sarebbe stato chiesto l’allontanamento…

Ballando con le Stelle: lite per Alan Friedman

Alan Friedman

Stando a quanto ha raccontato Davide Maggio in una diretta Instagram successiva all’ultima puntata di Ballando andata in onda e ripresa anche da diversi media, Friedman avrebbe avuto uno scontro molto acceso con una donna dello staff del programma, di cui al momento l’identità è rimasta segreta.

“Per quanto mi è stato riferito è stata una cosa bella forte”, ha commentato Davide Maggio su quanto sarebbe accaduto. Addirittura, sembra che la Rai sia stata avvertita della lite e, dopo aver mandato una lettera di richiamo al concorrente, avrebbe chiesto che fosse eliminato. “È stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato. Spero che se ne parli, anche perché è un programma della tv pubblica, che dovrebbe dar conto di un fatto del genere”, ha continuato l’esperto sempre citato da svariati media che si occupano del programma.

Puntata movimentata per Friedman

Al momento non ci sono altri dettagli sull’accaduto ed è probabile che toccherà alla Carlucci fare chiarezza su quanto sarebbe o meno successo. Per Friedman, ad ogni modo, l’ultima puntata di Ballando è stata piuttosto movimentata aldilà del presunto episodio. Il giornalista, infatti, prima ha vinto lo spareggio iniziale con Sonia Bruganelli e poi, grazie alla sua esibizione, si è posizionato a centro classifica confermandosi stabilmente nel programma per le prossime puntate.