Sonia Bruganelli svela: “Ecco quanto sono dimagrita a Ballando”

Discussioni, danza ma anche tanta fatica e allenamento e conseguente dimagrimento: Sonia Bruganelli svela la sua “trasformazione” fisica.

Non solo liti e contrasti a Ballando con le Stelle per Sonia Bruganelli. Infatti, la donna ha voluto sottolineare in queste ore un dettaglio non di poco conto che sta avvenendo grazie alla sua partecipazione alla trasmissione. Di cosa si tratta? Della sua trasformazione fisica con un dimagrimento, non solo in termini di peso ma anche di centimetri persi…

Sonia Bruganelli e la trasformazione fisica a Ballando

Sonia Bruganelli

Intervenuta via social nelle sue stories su Instagram, la Bruganelli ha voluto parlare di alcuni aspetti non ancora del tutto affrontati riguardo la sua esperienza a Ballando. In particolare del fatto che facendo tanti allenamenti e coreografie, abbia perso diversi chili e anche tanti centimetri.

“Ah, a proposito: sono dimagrita 5 centimetri di vita sicuramente pure 10 anni di vita mi sono tolta perché vi giuro, una fatica enorme”, ha spiegato Sonia in collegamento con i seguaci sui social. E ancora: “Però 5 centimetri di vita, credo di non esserci mai riuscita in così poco tempo”, ha aggiunto. “Quindi vi confermo, anche a chi non è ballerina, che il ballo fa benissimo: si dimagrisce”.

I chili persi con la danza

Solamente pochi giorni fa, parlando con Gente, la bella Sonia aveva spiegato di aver perso circa tre chili da quando aveva iniziato a fare Ballando con le Stelle ma non solo. La donna aveva voluto sottolineare come l’esperienza con la danza le stia servendo ad avere una nuova consapevolezza di sé ma anche maggiore sicurezza. A questo punto staremo a vedere quale sarà il risultato quando l’avventura nello show di Rai 1 sarà terminata. Sicuramente, viste le prime puntate, la Bruganelli spera di proseguire ancora a lungo l’esperienza. Da capire se i giudici e il pubblico saranno del suo stesso avviso.