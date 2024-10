Maria De Filippi, il video virale su TikTok “grazie” ad Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso e Maria De Filippi insieme in un video su TikTok? Proprio così: il filmato virale e le reazioni dei fan.

Il primo video di Maria De Filippi su TikTok. Sì, proprio così. La Queen di Mediaset non è sbarcata ancora ufficialmente sul noto social ma in qualche modo, “grazie” ad Alessandra Amoroso, in realtà lo ha fatto. Sulla piattaforma, infatti, è diventato virale un filmato della cantante dove si vede anche la nota conduttrice Mediaset…

Maria De Filippi su TikTok: il video di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso

“OPSSSSS”. Questo il messaggio pubblicato su TikTok da Alessandra Amoroso nel suo ultimo video apparso sul proprio profilo personale. La cantante ha fatto ironia per aver “inavvertitamente” portato sulla piattaforma social… Maria De Filippi.

Ebbene sì, perché l’artista, che sicuramente ha un legame speciale con la Queen di Mediaset dopo l’esperienza ad Amici, ha condiviso un video nel quale, dopo qualche secondo, si vede proprio la conduttrice passarle dietro con in braccio un cagnolino.

La stessa Amoroso ha ironizzato sull’averla ripresa in modo “non intenzionale” e ha generato una serie di commenti davvero simpatici che hanno portato la breve clip ad essere virale.

“Non ci credo”: le reazioni al video

Dopo appena pochi istanti dalla pubblicazione del video della Amoroso, tantissimi utenti hanno letteralmente invaso la bacheca della cantante con commenti divertiti sulla clip. “Non ci credo”, “Maria su TikTok, volo”, “Ale ha portato la Queen qui da noi, pazzesca”. Sono questi alcuni dei pareri che si sono letti sotto al filmato della cantante.

Al momento non è chiaro a quando risalga il filmato e se le due donne si siano messe d’accordo per questa gag. Indubbiamente, però, la Amoroso ha generato tantissime reazioni divertite. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno ulteriori commenti a riguardo magari da parte delle dirette interessate.