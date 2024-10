Chanel Totti, il gesto sospetto: “Cattiva, è per Noemi”

Colpo di scena sui social dove Chanel Totti sembra aver fatto un gesto verso la nuova compagna del padre, Noemi Bocchi…

Prima i tradimenti a Ilary, adesso quello presunto ai danni di Noemi Bocchi. Caos attorno a Francesco Totti con le notizie, ancora non del tutto confermate, che lo vedono associato a Marialuisa Jacobelli. A mandare un segnale, almeno così sembra a diversi utenti del web, sulla questione è stata in queste ore la figlia del Pupone, Chanel Totti. La ragazza ha fatto un gesto poi condiviso su Instagram…

Chanel Totti, il gesto sospetto

Francesco Totti e Noemi Bocchi

A seguito dei rumors legati ai presunti nuovi tradimenti di Totti, questa volta ai danni di Noemi Bocchi, l’attenzione dei media e dei social è andata, per ovvie ragioni, anche alle eventuali reazioni della sua ex, Ilary, ma anche dei figli.

In questo senso, alcuni hanno notato un post di Chanel Totti che sembra poter nascondere un messaggio per la nuova compagna di suo padre. La giovane ha pubblicato alcuni scatti con la sua amica Melissa Monti, fidanzata di suo fratello Cristian. Fin qui nulla di male, se non fosse che nella didascalia, ma anche nelle stesse immagini, ci fossero… le corna. Un gesto emblematico che ha subito suscitato ipotesi da parte del web.

Le ipotesi dei seguaci: “Per Noemi”

Parlare di corna in questo momento, specie se sei la figlia di Francesco Totti, diciamo che è quantomeno sospetto. Infatti, la reazione di quasi tutti i suoi seguaci è stata quella di ricollegare il suo gesto al caso del padre con la Bocchi e la Jacobelli.

“Cavolo, ci sei andata giù pesante”, si legge nei commenti. “Cattiva, è per Noemi sicuramente”, ha detto invece un altro utente. Altri si sono concentrati più sulle foto ma va detto che la principale reazione è stata quella di ipotizzare che il gesto avesse un senso e un destinatario ben preciso…