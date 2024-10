Georgina Rodriguez in ospedale: paura per lady Cristiano Ronaldo

È stata la diretta interessata a far sapere cosa le sia capitato in questi giorni: paura per Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

Giorni di ansia e preoccupazione in casa del noto calciatore Cristiano Ronaldo. La sua compagna, e madre dei suoi figli, Georgina Rodriguez, infatti, ha dovuto fare i conti con il ricovero in ospedale a causa di una polmonite. A raccontare tutto è stata proprio la modella che sui social ha fatto chiarezza su quanto vissuto in prima persona.

Georgina Rodriguez in ospedale: il racconto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

“Finalmente sono tornata a casa”. Ha esordito in questo modo Georgina Rodriguez per raccontare quanto accaduto negli ultimi giorni. Lady Cristiano Ronaldo ha svelato di aver dovuto combattere contro la polmonite che l’ha obbligata al ricovero in ospedale.

“Ho passato 4 giorni in ospedale con la polmonite. Ora sto meglio ma sto recuperando a casa con la mia famiglia”, ha proseguito la donna nella sua storia Instagram che ha raccolto subito tanto affetto e messaggio di sostegno da parte di chi segue lei e CR7.

Come sta ora

La Rodriguez pare adesso stare meglio e anche in questo senso ha voluto ringraziare tutti i medici e il personale della struttura dove è stata ricoverata che l’ha curata: “Devo dire un grande grazie a tutti i membri dello staff, ai dottori, agli infermieri e a tutti i lavoratori dell’ospedale”, ha aggiunto alla fine del suo messaggio la modella. “Si sono presi cura di me in modo meraviglioso e ne sono molto grata. Grazie di tutto per questi giorni”.

La speranza è che la situazione più delicata sia stata messa definitivamente alle spalle. Staremo a vedere se la donna o lo stesso calciatore vorranno dare più avanti ulteriori aggiornamenti su quanto successo o se preferiranno andare avanti e pensare al loro futuro e alla famiglia.