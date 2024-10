Tensione a PiazzaPulita: Corrado Formigli, risponde agli insulti del direttore Rai Paolo Corsini. Che cosa è successo.

Durante l’ultima puntata di PiazzaPulita, celebre programma di La7 condotto da Corrado Formigli, c’è stato un momento di tensione. L’episodio si è verificato durante l’intervento del dirigente Rai Approfondimenti Paolo Corsini.

Quest’ultimo ha rivolto un duro attacco al conduttore televisivo, arrivando persino a lanciare insulti pesanti durante la diretta. Il tutto è avvenuto mentre Corsini tentava di spiegare il motivo per cui non era riuscito a entrare in un evento, quando l’inviata gli ha posto alcune domande. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

PiazzaPulita: Paolo Corsini attacca Corrado Formigli

Il dirigente Rai Corsini, preso alla sprovvista all’esterno dell’evento in cui non è riuscito ad entrare, ha risposto ad alcune domande di un inviato del programma di La7. Resosi conto del programma a cui stava rispondendo, Corsini si è presto divincolato dalle domande, rivolgendo a bassa voce un insulto rivolto a PiazzaPulita e, in particolar modo, al suo conduttore.

Qui il video dell’accaduto.

“Piazzapulita siete… no comment. Dite all’amico Formigli che si guardasse un po’ la coscienza“, per poi aggiungere “Infame“.

Un commento che non è passato inosservato e che ha scatenato la polemica. Infatti, ben presto è arrivata la replica di Corrado Formigli all’apertura della puntata.

Corrado Formigli risponde all’insulto

Durante la puntata, Formigli non ha perso occasione di rivolgersi al dirigente Rai. “Lascio ai telespettatori ma anche all’azienda Rai valutare se questi insulti siano degni di un altissimo dirigente della Tv pubblica pagata dai cittadini compreso il sottoscritto. Noi non ci siamo mai conosciuti ma lui mi dà dell’infame. Da noi non ha mai ricevuto insulti. Capisco che il direttore sia teso per aver inanellato una serie impressionante di flop di cui è evidentemente responsabile” ha dichiarato il conduttore televisivo.

Formigli ha, inoltre, aggiunto: “Cosa dire? Io la coscienza ce l’ho pulitissima, sono sempre stato alla larga dai partiti e dai palchi dei partiti, lo stesso non si può dire di lei. Forse lo spezzone televisivo che più la riguarda è questa, in cui alla festa di Fratelli d’Italia si definisce un militante. Credo che al suo insulto non ci sia altra risposta che questa“.