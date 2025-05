I rapporti tesi nel passato tra Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi sembrano essere un lontano ricordo. La curiosa gag sui social.

Non solo le recenti rivelazioni sull’ex, Paolo Bonolis, e Stefano De Martino. Adesso Sonia Bruganelli è tornata protagonista sui social con un curioso incontro che nessuno si sarebbe mai aspettato. Infatti, a distanza di tempo dai famigerati scontri al GF e non solo, eccola in “compagnia” di Edoardo Tavassi, con il quale i rapporti erano piuttosto tesi, almeno fino a qualche ora fa.

Sonia Bruganelli e le scintille con Edoardo Tavassi

I più attenti telespettatori dei reality, GF su tutti, ma anche del mondo social, ricorderanno certamente le tensioni passate tra Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi. il rapporto tra i due era decisamente infuocato, specie durante l’edizione del programma della Casa più spiata d’Italia. In diverse occasioni, i due si erano mandati stoccate e frecciate.

Sonia Bruganelli – www.donnaglamour.it

In particolare, aveva destato molte polemiche la frase che la Bruganelli, in veste di opinionista del GF, disse proprio al concorrente definendo “subdolo manipolatore”. Una sorta di insulto che Tavassi non aveva digerito e che lo aveva portato, anche a distanza di diverso tempo, a sganciare nuove battutine sulla donna.

Pace fatta: la “manipolazione”

Ora, però, sembra che quanto accaduto in passato sia solo un lontano ricordo. Sonia ed Edoardo, infatti, si sono ritrovati in un luogo non ben identificato e hanno dato vita ad un simpatico siparietto social. “Ragazzi, finalmente sono riuscito a manipolare anche lei a distanza di due anni, l’ho manipolata e mi vuole bene”, ha detto Tavassi ironizzando in merito alla manipolazione.

Anche Sonia, dal canto suo, è stata al gioco: “Non solo ti voglio bene, ma credo che tu avresti dovuto vincere il reality, ora ci vogliamo bene”. Edoardo ha ulteriormente voluto aggiungere: “Pensate quanto sono forte a manipolare“. Staremo a vedere se la pace sarà definitiva o se si è trattato solo di una “tregua”.