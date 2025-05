Dai compleanni di Chiara Ferragni e Barbara D’Urso alla rissa di Belen: i gossip della settimana

Tante notizie in questi ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Nella settimana dell’elezione del nuovo Papa che ha visto diversi personaggi dello spettacolo reagire e commentare, come fatto da Michelle Hunziker, non sono certo mancate le notizie per quanto riguarda lo showbiz, il mondo dei social e della tv. A prendersi la scena i particolari compleanni di Chiara Ferragni e Barbara D’Urso ma non solo. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 5 al 9 maggio 2025.

I gossip della settimana: il compleanno di Chiara Ferragni

Tornata protagonista anche con la sua azienda, Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro dell’attenzione per i festeggiamenti ben diversi dal solito per il suo compleanno. La nota imprenditrice e influencer, infatti, rispetto a party mega lussuosi come fatto in precedenza, ha scelto un modo diverso dal soluto per trascorrere questa giornata.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Chiara si è mostrata “in solitudine” ad Abu-Dhabi per il suo 38esimo compleanno. La donna ha anche scritto per i suoi fan: “Festeggiando il mio compleanno in modo diverso, lavorando ad Abu Dhabi per 24 ore”.

Elodie e la voglia di maternità

Elodie – www.donnaglamour.it

Sono diverse settimane che si sta parlando di Elodie e di una presunta gravidanza, se non ora, in un futuro prossimo. In questo senso, la cantante ha raccontato di averci pensato davvero e, anzi, di farlo ormai da diverso tempo…

Ansia per la salute del marito di Mara Venier

Nicola Carraro e Mara Venier – www.donnaglamour.it

Dopo un periodo delicato trascorso tra acciacchi vari e una ripresa che aveva sorpreso tutti, Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è tornato in ospedale. Le condizioni dell’uomo hanno generato grande apprensione tanto da portare la conduttrice a fargli pubblicamente un forte in bocca al lupo.

La dedica e la sorpresa per il compleanno di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

In settimana oltre a Chiara Ferragni, anche Barbara D’Urso ha festeggiato il compleanni. Carmelita, però, non ha mostrato in che modo abbia trascorso la giornata. In compenso ha scelto di fare una dedica molto speciale ad una persona importantissima della sua vita che, come lei, ha compiuto gli anni nello stesso giorno.

Belen e il video della rissa

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

A finire sulla bocca di tutti è stata anche Belen Rodriguez. La splendida argentina, oltre alle voci di un ritorno di fiamma con l’ex Angelo, infatti, è stata chiamata in causa per una rissa che l’avrebbe vista finire protagonista insieme ad un’altra persona all’interno di un noto locale milanese. Sull’accaduto è spuntato pure un video…