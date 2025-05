Elodie si sbilancia: “Un figlio? Ecco da quando ci penso”

Le ipotesi di gravidanza e la voglia di diventare mamma: Elodie esce di nuovo allo scoperto e questa volta si sbilancia.

Si torna a parlare di Elodie e del desiderio della cantante di diventare madre. Dopo il momento di imbarazzo e incertezza durante la recente puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, la donna è stata protagonista di un’altra bella intervista a Radio Deejay dove ha ribadito alcuni concetti chiari che hanno aperto senza ombra di dubbio all’idea e alla volontà di diventare madre.

Elodie, l’imbarazzo con Fazio sulla gravidanza

Alcuni giorni fa Elodie è stata protagonista a Che Tempo Che Fa, trasmissione sul Nove con Fabio Fazio. In quella occasione, la cantante era stata curiosamente messa “in mezzo” dal presentatore a proposito di un tema particolare: la maternità. In questa ottica, tra i due c’era stato un momento di imbarazzo che ha lasciato lo studio a bocca aperta.

Elodie – www.donnaglamour.it

Fazio aveva portato l’artista a fare alcuni giri di parole in merito all’essere zia o mamma arrivando al punto di dire: “Ma ci devi dire qualcosa?”, ipotizzando appunto la possibilità di sentir parlare Elodie di una dolce attesa. Ovviamente, per ora, niente di tutto questo anche se la cantante non ha nascosto la volontà in futuro di diventare madre.

L’ipotesi figlio: la cantante allo scoperto

Proprio in questa ottica, in una intervista a Radio Deejay, Elodie è tornata sull’argomento gravidanza e maternità. Parlando con Savino, infatti, l’artista ha detto: “Io ci sto pensando adesso. In realtà è già da un anno che lo faccio. Ma lavorerei anche durante la gravidanza”, le sue parole.

Sul lavorare in dolce attesa, la donna ha precisato anche: “Non sarebbe assolutamente un problema. È una cosa a cui penso, non vorrei che il troppo lavoro mi distraesse anche dalla vita”. Insomma, il momento sembra essere quello giusto…