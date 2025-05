Spunta un particolare retroscena su L’Isola dei Famosi 2025 e i tentativi di portare nel reality Rocco Casalino. Ecco tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata con il primo scontro tra naufraghe che ha già fatto molto parlare. Eppure, i rumors di queste ore sono anche su chi, alla fine, ha scelto di non prendere parte al reality, anche a fronte di una importante somma di denaro. Stiamo parlando di Rocco Casalino, protagonista di alcuni rumors piuttosto interessanti.

L’Isola dei Famosi 2025: le voci su Rocco Casalino

Una nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata nelle scorse ore con Veronica Gentili al comando, Simona Ventura in studio come opinionista e Pierpaolo Pretelli in Honduras come inviato. Il cast, al netto di qualche sorpresa, è stato quello annunciato anche se nelle ultime ore sono spuntati alcuni retroscena su chi, invece, alla fine ha scelto di non esserci.

Rocco Casalino – www.donnaglamour.it

Stando alle ultime informazioni riportate da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, poi citata anche diversi media tra cui Novella 2000 e Fanpage, pare, infatti, che Mediaset abbia provato il grande colpo: Rocco Casalino, ex Grande Fratello, ora con una importante carriera nel mondo politico.

Il presunto cachet richiesto e il “no”

Secondo quanto riportato dalla Lucarelli, Mediaset avrebbe tentato ad ogni costo di portare Casalino a L’Isola dei Famosi in qualità di naufrago. Inizialmente, sarebbe stato lui stesso a chiedere una cifra di un milione di euro per partecipare, ricevendo un secco no ma anche una controfferta che sarebbe stata di circa 400mila euro.

Tale cachet, però, non avrebbe smosso particolarmente Casalino che, quindi, avrebbe deciso di rifiutare. A quel punto, sempre secondo questi rumors, il Biscione avrebbe valutato di affidargli un ruolo da opinionista da affiancare a Simona Ventura, ma anche in questo caso la sua risposta sarebbe stata negativa. Possibile che Rocco abbia preferito non compromettere la sua carriera politica scegliendo quindi di mantenere un low profile e non prendere parte ad un reality così in vista.