Scintille in diretta a L’Isola dei Famosi: Antonella Mosetti accusa Alessia Fabiani. È già guerra aperta tra le due naufraghe.

È partita col botto la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Durante la prima puntata, andata in onda ieri sera, mercoledì 7 maggio 2025, il reality ha già acceso gli animi con una clamorosa lite in diretta tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. In Palapa, il clima si è fatto rovente quando Antonella, profondamente delusa, ha accusato Alessia di averle voltato le spalle: “Sei pazza, non stai bene” ha tuonato davanti alle telecamere. Ma scopriamo che cosa è successo.

L’Isola dei Famosi, il tradimento inaspettato: il salvataggio che non è arrivato

La tensione è esplosa durante il momento delle nomination. Le due concorrenti, che prima dell’ingresso nel programma sembravano legate da un rapporto di amicizia, hanno visto incrinarsi il loro equilibrio.

Alessia Fabiani, a sorpresa, ha scelto di salvare Cristina Plevani, lasciando Antonella Mosetti a rischio eliminazione. Solo l’intervento di Patrizia Rossetti ha evitato l’uscita dell’ex volto di Non è la Rai.

Qui il video dello scontro.

Antonella non ha digerito il colpo basso e ha prontamente ricambiato con una nomination mirata: “Mi ha pugnalata alle spalle. Pensavo fossimo amiche. Non mi interessa discutere, farò la mia Isola da signora” ha dichiarato, mantenendo un tono apparentemente calmo. Ma è bastato poco perché la tensione esplodesse.

Alessia Fabiani si difende: “Non mi hai nemmeno guardata”

Durante il confronto, Fabiani ha provato a difendersi: “Hai cambiato atteggiamento da subito, non mi hai mai rivolto la parola” ha detto. La Mosetti, però, non ha mollato la presa e ha accusato Alessia di voler “tornare in auge” a ogni costo, sfruttando strategie e falsità.

La conduttrice Veronica Gentili ha cercato di riportare la calma, ma il confronto tra le due ha già segnato un primo momento iconico della nuova stagione. L’Isola dei Famosi parte quindi all’insegna delle polemiche e delle strategie spietate: il pubblico è già in visibilio e non vede l’ora di scoprire cosa succederà nella prossima puntata.