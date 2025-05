Tony Renda parla della rottura con Jenny Guardiano dopo Temptation Island: “La amo ancora, ma mi vuole distruggere”.

È passato ormai quasi un anno dall’edizione di Temptation Island che ha visto tra i suoi protagonisti la coppia composta da Tony Renda e Jenny Guardiano. I due, che hanno scelto di lasciare il programma insieme, hanno poi posto fine alla loro storia d’amore nei mesi scorsi, dopo un periodo particolarmente complesso per Jenny, che ha perso il padre.

Ma a distanza di qualche mese, Tony ha rotto il silenzio sulla rottura e ha voluto dire la sua. Scopriamo che cosa ha detto.

Tony Renda parla della fine della storia con Jenny Guardiano

Tony Renda ha rotto il silenzio in una diretta Instagram, dove ha affrontato pubblicamente la fine della sua relazione con Jenny Guardiano. “La amo ancora” ha confessato, spiegando di aver deciso di lasciarla andare per rispetto e non per mancanza di sentimenti: “Trattenerla sarebbe stato solo egoismo“.

Nella sua diretta, Tony Renda ha voluto chiarire la propria posizione e respingere le accuse circolate online: “Mi devo difendere, sono state dette tante cose sbagliate su di me“.

Le dichiarazioni di Tony Renda hanno lasciato il pubblico diviso. “Jenny non è venuta a parlarmi quando poteva farlo, preferendo fare dirette su TikTok. Questo mi fa pensare che voglia solo farmi del male” ha affermato, riferendosi al comportamento dell’ex fidanzata. Il deejay ha anche criticato alcune persone vicine a Jenny, accusandole di intromettersi inutilmente nella questione.

Il futuro di Tony Renda dopo Temptation Island

Nonostante il dolore e la rabbia, Tony ha ribadito di provare ancora amore per Jenny Guardiano, sottolineando la sofferenza per la fine del loro rapporto.

Mentre i fan si dividono tra chi sostiene Tony e chi difende Jenny, l’ex protagonista di Temptation Island ha lasciato intendere di voler andare avanti con la sua vita, ma senza rinnegare ciò che ha provato.