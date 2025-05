Enzo Iacchetti svela la rottura con Gianni Morandi e ripercorre carriera e amori in una lunga intervista. Scopri le sue rivelazioni.

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Enzo Iacchetti ha sorpreso i lettori con una rivelazione inaspettata: il celebre conduttore e attore ha infatti ammesso di non avere più rapporti con Gianni Morandi. “Non ci parliamo più dall’ultimo Sanremo” ha detto Iacchetti, senza fornire ulteriori dettagli sulla lite. Un rapporto che sembrava amichevole si è incrinato in modo definitivo, come conferma lui stesso: “Fine“. Ma scopriamo tutti i dettagli delle rivelazioni che ha fatto il noto conduttore nel corso dell’intervista.

Enzo Iacchetti: una carriera tra sacrifici e fedeltà a Mediaset

Enzo Iacchetti, oggi 72enne, ha ripercorso la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Dalle umili origini come cabarettista nei night club, dove si esibiva prima delle spogliarelliste ricevendo mozziconi di sigaretta, ai successi televisivi, il percorso non è stato facile.

Nonostante offerte economicamente vantaggiose dalla Rai, Iacchetti ha sempre scelto di restare fedele a Mediaset e a Striscia la Notizia, programma che lo ha consacrato al grande pubblico insieme a Ezio Greggio.

“Non tradisco. Qui sto bene, nessuno mi ha mai chiesto “questo non lo devi dire“” ha spiegato.

Il racconto tocca anche i momenti più formativi della sua giovinezza: dalla passione per la musica nata vedendo Adriano Celentano in tv, fino ai primi lavori per comprarsi la chitarra. “Lavoravo in una fabbrichetta del ghiaccio, mille lire all’ora. Finivo bagnato fradicio” ha ricordato.

Maddalena Corvaglia e il rapporto con le ex

Infine, Iacchetti ha parlato dei suoi amori, con parole di grande affetto per tutte le sue ex.

Su Maddalena Corvaglia, in particolare, ha detto: “Lei per me è lo stupore. Era molto più matura della sua età. È stata una grande storia d’amore“.

Oggi, però, per lui l’amicizia resta il sentimento più puro: “Quando non c’’è il sesso di mezzo è meglio“.