Isola dei Famosi: i naufraghi sono già stati divisi in due “squadre”

Al via L’Isola dei Famosi 2025 con importanti novità sia per quanto riguarda il cast che per quanto concerne i protagonisti in studio.

Al netto dei rumors relativi a Simona Ventura arrivati in queste ore, L’Isola dei Famosi 2025 è pronta a partire con un cast di naufraghi bello carico e Veronica Gentili alla conduzione. In queste ore è stata già svelata la prima mossa della produzione: la divisione in due “squadre” di coloro che si metteranno alla prova in Honduras.

L’Isola dei Famosi 2025 ai nastri di partenza

Parte oggi, 7 maggio 2025, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il celebre reality di sopravvivenza targato Mediaset che quest’anno cambia volto. Alla conduzione debutta Veronica Gentili, volto noto dell’informazione televisiva, che è pronta a portare un tocco di rigore e novità al programma. Accanto a lei, nel ruolo di opinionista, ritorna una veterana della televisione italiana: Simona Ventura, pronta a commentare le dinamiche del gioco con la sua consueta ironia e schiettezza.

Isola dei Famosi – www.donnaglamour.it

Ovviamente non mancherà l’inviato speciale direttamente dalle spiagge dell’Honduras che sarà Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e showman, chiamato a raccontare le imprese e le sfide quotidiane dei naufraghi.

I naufraghi divisi in due squadre

Il format sarà fedele alla tradizione, con prove di resistenza, fame e convivenza forzata, ma non mancano elementi inediti. La produzione ha, infatti, già scelto di dividere i concorrenti in due gruppi ben distinti: i “senatori” e i “giovani“, introducendo un’interessante dinamica generazionale che promette scintille e colpi di scena. La spiaggia si trasformerà così in un’arena dove l’esperienza si scontra con la freschezza, e ogni settimana potrebbe portare ribaltamenti inattesi.

Tra i “giovani“, come mostrato in un post social del programma, troviamo volti emergenti del mondo dello spettacolo e dei social come Angelo Famao, la tennista Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Ibiza Altea e Leonardo Brum. A completare il gruppo ci sono anche Lorenzo Tano, Nunzio Stancampiano, Samuele Bragelli (noto come Spadino) e Teresanna Pugliese. Nei “senatori“, invece, ecco Alessia Fabiani, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum (che figurano in entrambi i gruppi per un twist narrativo). Completano il cast Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Omar Fantini, Paolo Vallesi e Patrizia Rossetti. L’avventura è appena cominciata e promette già grandi sorprese…