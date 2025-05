Felicemente sposati e innamorati, Matteo Giunta ha raccontato alcuni aspetti della sua storia con la Divina, Federica Pellegrini.

Ha suscitato grande dolcezza la dedica di Federica Pellegrini al marito Matteo Giunta in occasione del suo compleanno. E proprio l’uomo è stato protagonista in queste ore di una bella intervista a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo nella quale ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua relazione con la Divina, nata in gran segreto.

Matteo Giunta, l’inizio della storia con Federica Pellegrini

Ospite de ‘La Volta Buona’, trasmissione pomeridiana di Rai 1 con Caterina Balivo, Matteo Giunta ha raccontato come sia nata la sua storia d’amore con Federica Pellegrini. Un rapporto inizialmente nato come il classico tra allenatore e atleta ma poi trasformatosi in qualcosa di più. L’uomo ha spiegato che i due abbiano deciso di tenere tutti all’oscuro sulla relazione per circa tre anni.

“Usavamo il bagagliaio della mia auto per non farci beccare dai paparazzi. Era ampio, quasi un salottino”, ha detto Giunta. “Non volevamo dire nulla perché Fede era ancora in piscina come atleta e io il suo allenatore. Poi lei usciva da una relazione importante e abbiamo ritenuto fosse meglio così”.

La gelosia della Divina

Successivamente, Giunta ha dato anche alcuni aneddoti molto divertenti riguardo la Pellegrini e il suo essere moglie. Matteo ha spiegato che Federica sia piuttosto gelosa. “Lei è un po’ gelosa. Adesso alleno solo uomini”, ha detto con ironia a ‘La Volta Buona‘. Poi la precisazione: “Però non c’entra con la sua gelosia. Allenare le donne è una sfida, se riesci a trovare la chiave di lettura e il feeling professionale può andare benissimo, altrimenti diventa complicato”.

Ricordando poi il giorno del matrimonio: “Il giorno del matrimonio è stato bellissimo. Quando suo padre mi ha consegnato la sua mano sono morto ma poi mi sono ripreso”, ha ammesso Giunta con l’aria visibilmente emozionata.