Dopo le provocazioni e i botta e risposta a distanza del passato, ecco la nuova provocazione di Valerio Scanu a Tony Effe.

Lo aveva detto e promesso e ha mantenuto la sua parola: Valerio Scanu si è esibito sulle note della canzone sanremese di Tony Effe ‘Damme ‘na mano’ dopo la ormai famosa querelle ricca di botta e risposta avuta, appunto, con il rapper. Nello studio de ‘La Volta Buona’, il cantante sardo non si è tirato indietro e ha fornito una sua personalissima versione del brano.

Valerio Scanu e il risarcimento da parte di Fabri Fibra

Nel corso della puntata andata in onda su Rai 1 di ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Valerio Scanu ha avuto modo di parlare e affrontare diverse tematiche. Prima di esibirsi sulle note di ‘Damme ‘na mano’, infatti, l’artista ha commentato la recente questione con Fabri Fibra che ha portato il rapper ad una condanna per diffamazione con annesso risarcimento nei suoi confronti.

“Mi dicevano cose indicibili. Ho scoperto poi che mi aveva citato in uno scenario osceno. Da lì abbiamo denunciato, prima penalmente e poi civilmente”, ha spiegato Scanu sulla vicenda con Fabri Fibra. “Nel primo caso la controparte non ha neanche fatto appello. Hanno accettato la condanna in primo grado. Quando invece inizi a toccare la tasca, partono i ricorsi. Oggi è l’unico modo”.

La provocazione a Tony Effe sulle note di ‘Damme ‘na mano’

Successivamente, proprio Scanu, come aveva promesso in precedenza, si è esibito sulle note della canzone portata a Sanremo da Tony Effe ‘Damme ‘na mano’. Per l’artista sardo si è trattata, ovviamente, di una sorta di provocazione verso il rapper ma anche un modo per mettersi in gioco in prima persona.

“Fantastico”, si legge tra i commenti alla sua esibizione. “Ok, Scanu e Effe si stanno ancora dissando”, ha commentato un altro utente del web.