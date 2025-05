Enrico Brignano rivela cosa ha fatto dopo la morte improvvisa di sua madre

Il noto attore e comico Enrico Brignano ha parlato della morte di sua madre e della scelta di dedicarle uno spettacolo.

Non sono passati neppure due mesi dalla morte della signora Anna, la madre di Enrico Brignano. L’attore, comico e conduttore l’aveva salutata pubblicamente sui social in modo molto forte. Ora, l’uomo ha raccontato come abbia reagito alla scomparsa della mamma e anche quale sia il suo nuovo progetto lavorativo in suo onore.

Enrico Brignano: lo spettacolo in suo onore della madre morta

Nel corso di una bella intervista a Il Messaggero, Enrico Brignano ha parlato del terribile lutto subito solamente poche settimane fa, con la tragica e improvvisa scomparsa di sua madre, la signora Anna. L’attore si trovava impegnato a teatro quando ha avuto la notizia e anche per questo ha scelto di dedicarle il suo prossimo spettacolo dal titolo ‘Bello di mamma’.

Enrico Brignano – www.donnaglamour.it

“Mi disse questa frase una sola volta nella vita quando dopo sei mesi sono tornato a sorpresa da New York”, ha raccontato Brignano nel corso dell’intervista in relazione alla frase ‘Bello di mamma’. E ancora: “Era ancora al nostro negozio a Dragona. Mia madre mi saltò al collo, con annesso pizzicotto sulla guancia”.

La scelta dopo la morte della mamma

L’attore e comico ha spiegato il suo legame con la compianta madre e come la donna sia stata importante se non fondamentale anche per la sua carriera e per l’approccio al lavoro. In questo senso, Brignano ha spiegato come abbia reagito alla notizia della morte della donna, avvenuta, appunto, mentre sui si trovava a teatro, esibendosi a Catania con ‘I 7 Re di Roma: “Avrei potuto gettare la spugna, ma non me la sono sentita”, ha detto.

“Amava quel che faccio, mi sono detto che lo spettacolo doveva andare avanti e il pubblico mi ha sostenuto. Ero in scena anche quando morì mio padre, ho diviso la mia vita con il palcoscenico”, ha rivelato l’uomo sottolineando la forza che, in un certo senso, la notizia della morte della mamma gli ha dato in quegli istanti.