La decisione di Gianni Sperti a Uomini e Donne e la lettura dei messaggi tra due protagonisti del trono over del programma.

Solamente alcune settimane fa si era parlato in modo controverso di quanto accaduto tra un Cavaliere e Gianni Sperti che si era lasciato andare a dei commenti molto duri verso uno dei protagonisti del trono over. Ora, nell’ultima puntata andata in onda del programma di Canale 5, un altro episodio ha visto l’opinionista coinvolto con la lettura dei messaggi privati all’interno del telefono di una dama.

Uomini e Donne: la conoscenza tra Sabrina e Guido

Come spesso accade a Uomini e Donne, dame e cavalieri provano a conoscersi e frequentarsi ma delle incomprensioni, alle volte anche minime, portano al mancato buon esito della conoscenza stessa. Più o meno questo sembra essere capitato a Sabrina e Guido, protagonisti del trono over della trasmissione di Maria De Filippi.

Tina Cipollari – www.donnaglamour.it

Nel corso dell’ultima puntata, infatti, Sabrina ha fatto capire che, nonostate il proprio interesse, abbia letto in Guido una sorta di distacco, al netto di diversi messaggi che, secondo lei, avrebbero avuto il senso opposto.

Gianni Sperti legge i messaggi: il video

Questa differenza di visione ha portato Gianni Sperti ad interessarsi alla vicenda e alla stessa Sabrina ad affidargli il suo cellulare per leggere i messaggi che si è scambiata con Guido fino a poco prima. L’opinionista a quel punto ha letto ad alta voce alcuni di questi passaggi di conversazione arrabbiandosi un po’ con il Cavaliere. Inoltre, ci sarebbero state anche delle chiamate.

Insomma, il distacco di Guido non è stato comprensibile, almeno dalla lettura dei messaggi. Detto questo, la conoscenza con Sabrina pare essersi interrotta definitivamente visto che l’uomo è anche uscito con un’altra dama, Gloria.

In tutto questo, come era prevedibile, non sono mancate le frasi pungenti di Tina Cipollari che, come spesso accade, non si risparmia certo nel dare giudizi ai comportamenti dei protagonisti di UeD. Staremo a vedere se ci saranno altre novità in merito.